台南市歸仁圓環9日凌晨4時許發生一件槍擊命案，雙方互開35槍，還造成1死1傷，國民黨台南市長參選人謝龍介中午隨即發文痛批台南治安敗壞，附上一張台南市長黃偉哲拿西瓜的照片，大酸黑道把黃偉哲當西瓜，要求警方速釐清案情，「台南拒淪為慶記之都」。

謝龍介9日在臉書粉絲頁上發文痛批治安敗壞，台南市一直營造幸福宜居、舒心慢活城市，難道是用槍聲印證？歸仁圓環周邊有不少早起工作、運動或吃早餐的市民，今天卻等於經歷生死一瞬間。

謝龍介舉2019年高雄市發生的「直播主之亂」為例，稱當時幾位直播主互相嗆聲砸店，在街頭鬧事，引來行政院長蘇貞昌撂下重話，指高雄「治安敗壞」，無法安居樂業，大陣仗的派出時任刑事局長黃明昭南下督軍，內政部長徐國勇到高雄坐鎮。規模堪比多年前圍捕張錫銘的「獵龍案」。

謝龍介表示，按照當初高雄整飾直播主之亂的標準，台南市狂轟35槍還出人命，「這算不算治安敗壞？」、「無法安居樂業？」，質疑刑事局何時派員南下指揮坐鎮？

他指出，當務之急仍請歸仁警分局儘速釐清案情，公諸社會，安定民心。勿讓道上兄弟肆無忌憚，漠視公權力，真把偉哲兄「當西瓜」。

謝龍介喊話，打擊犯罪別分藍綠，請黃偉哲整頓治安拿出魄力，台南市拒絕淪為「慶記之都」。