有外界指港人來台投資移民審查無期，或是因有涉陸因素而被拒絕申請，質疑台灣援助港人的決心。對此，陸委會今（9）日釋疑，指多數遭否准的案例都涉及假投資，並強調會對涉陸背景的港人強化審查，但不會以此單一因素做為否准理由。陸委會並說，涉陸背景的港人，在沒有國安疑慮下，獲准申請的人「滿多的」。

陸委會副主委邱垂正於今日例行記者會上表示，經過盤點匯整，部分港人申請居留或定居不能通過的理由，絕大部分涉及假投資、真移民。他舉例假投資的常見樣態，包括同一地址設立上百家公司，或提出非真實的投資資料，而是假性商業契約及單據，設立紙上公司、輪流投資，並無員工實際在場辦公。還有所繳單據常是購買日用品，而不符合公司營運的相關規定等情形。

邱垂正表示，針對這些假投資狀況，主管機關都會給予必要的防堵。他也呼籲港人申請投資移民，要有實際的投資行為。

對於外界質疑，在大陸出生等「涉陸背景」的港人，申請會遭到否准。邱垂正澄清，陸委會與相關主管機關對此常有溝通，我政府不會單純以涉陸背景之單一因素，就給於否准；遭否准之案件，通常有疊加其他的因素，如虛假的投資行為或國安疑慮等。

邱垂正強調，會對一些涉陸因素背景的人強化審查，如具中國大陸出生身份的港人，或是曾經任職於大陸黨政軍相關機構、香港特區政府，但是不會僅因大陸出生就不予許可，「制度的設計不會如此一刀切」。

對於迄今是否有涉陸背景的港人通過居留申請？邱垂正對此回應，如果沒有其他國安疑慮，獲准的人「當然滿多的」。許多申請案有相關涉陸因素，主管機關如果請他們提出說明，申請者也盡量去說明，且經過主管機關查核沒有國安疑慮的話，當然申請案獲准的可能性就會提高。

邱垂正重申，政府會在維護國家安全的前提下，持續給予港人必要協助，也會動態因應相關情勢的發展，務實處理港人人道援助，在既有的制度基礎上不斷地精進、完善。