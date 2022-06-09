蘆洲分局成州派出所新廳舍今(9)日舉行動土儀式，未來將建成地下一樓到五樓的共構大樓，不僅會進駐派出所，也會融入公共托老、日間照顧中心等；新北市長侯友宜出席活動時表示，成州派出所新廳舍完工後，不僅兼顧治安交通，也會照顧更多的弱勢，而這裡是新北市的中心點，是所有交通的匯聚點，未來這個地方的繁榮指日可待。

新北市長侯友宜表示，今天舉行的動工儀式，對成州派出所非常重要，因為它不僅要照顧4萬多名五股市民，尤其成州派出所位在新北市的中心點，不但要兼顧治安交通，同時也要照顧更多的弱勢團體。

侯友宜說，所以成州派出所樓上，我們也蓋了公共托老中心、身心障礙的日間照顧中心，讓我們的警察同仁不但捍衛治安，也照顧弱勢族群，讓成州派出所扛起成州地區、五股地區的安全維護。

侯友宜指出，現在五股垃圾山已經整頓了，接下來塭仔圳也正在施作工程了，這些都跟五股地區的有關係，所以未來的交通、環境以及相對的建設都要大力地投入在這個地方，讓這裡成為新北的中心，隨著完工也隨著未來的整個城市發展，帶動五股地區未來不一樣的面貌。

蘆洲分局成州派出所啟用至今已經33年，新北市政府為此編列1億2735萬元預算，在新五路三段與新城五路口興建新廳舍，工程預計在2023年8月完工。