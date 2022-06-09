「神仙姐姐」劉亦菲先前演完迪士尼的《花木蘭》真人版後，隨即投入與陳曉合作的古裝劇《夢華錄》，播放僅4日即創造全球超過5億播放量，兩人的親吻畫面還被不斷熱傳，成為最近討論度最高的新劇。而最近有人自曝在酒吧遇到一位外型清秀、皮膚雪白的墨鏡女子，邊嗑瓜子邊跟朋友聊天，細看才發現是劉亦菲，更有人笑說神仙姐姐疑似又發福了，側面照幾乎快要看不到脖子。

出道多年的劉亦菲是粉絲心中的氣質女神，而她忽胖忽瘦的體態也常常成為話題，前幾年她常被傳出發福，近年為了接拍迪士尼電影，劉亦菲可說瘦身有成，每每出席活動總以瓜子臉和纖瘦四肢亮相，更增添了她甜美清新氣質，今年3月她曬出騎腳踏車的自拍照，可見她在花田中騎車，長髮飄逸，仙氣十足。

網友在酒吧偶遇劉亦菲。（圖／取自新浪娛樂）

近日劉亦菲和陳妍希老公陳曉合作的《夢華錄》正式上映，，兩人從開拍時期流出的側拍照就引發網友廣大期待，兩人男帥女美的搭配，加上時而牽手十指交扣的互動，都被粉絲讚有CP感、粉紅泡泡不斷，播出後微博評分衝到9.2分，引來粉絲挖出劉亦菲過去扮演王語嫣、趙靈兒、小龍女、虞姬、靈雎、聶小倩、趙盼兒等人的舊照，大讚：「神仙姐姐在古裝上就沒輸過」。

劉亦菲疑似發福。（圖／取自新浪娛樂）

劉亦菲不僅人美、演技好，先前還被好友張靚穎出賣私下唱〈Let It Go〉的音檔，引來網友驚艷敲碗，推崇女神實力可出專輯當歌手，但她對胖瘦或當歌手似乎都不太在意，2012年她上主持人李靜節目，被誇眼神表達能力進步，應該很多男生喜歡女孩眼神純、空靈，劉亦菲便回應根本不在意男孩喜歡什麼，自己的演技有沒有完整或成長才重要。