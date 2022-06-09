大陸大學人事密集調整「院士校長」受關注。圖為鄭州大學新任校長李蓬。（鄭州大學官網）

中新網9日報導，大陸近期各大學人事調整密集，一批在學術領域卓有成就的科學家走上校長職位，重慶大學校長王樹新、北京理工大學校長龍騰，是中國工程院院士，鄭州大學校長李蓬、河南大學校長張鎖江是中國科學院院士；更早履新的山東石油化工學院院長徐春明、深圳大學校長毛軍發、山東第一醫科大學（山東省醫學科學院）校（院）長陸林，則是中國科學院院士，「院士校長」現象頗受輿論關注。

大陸人社部網站7日發布國務院任免國家工作人員消息，王樹新被任命為重慶大學校長（副部長級）。

1966年出生的王樹新此前長期在天津大學工作，曾任天津大學副校長。中國工程院網站顯示，王樹新在去年當選中國工程院院士，是專用機械設計與製造專家，長期從事柔性機構系統及其在海洋裝備、醫療裝備、製造裝備中的工程應用研究。他主持研製成功「妙手」微創手術機器人系統，獲得大陸首個腔鏡手術機器人產品註冊證；主持研製成功「海燕」系列水下滑翔機，創造下潛深度1萬0619米世界紀錄。

最近迎來「院士校長」的還有多所大學。5月30日龍騰任北京理工大學校長（副部長級），龍騰是雷達資訊處理專家，長期從事空天雷達資訊處理的基礎科學研究，去年當選中國工程院院士。

兩所河南省的重點大學5日迎來兩位「院士校長」，均來自中國科學院，其中，分子生理學家李蓬受聘擔任鄭州大學校長，化學工程專家張鎖江受聘擔任河南大學校長。

近年來，大陸「院士校長」現象並不鮮見，除了最近履新校長，還有兩院院士出任大學校長。今年2月，中國石油大學勝利學院轉設成立山東石油化工學院，新任院長徐春明是中國科學院院士，石油化工學家。同樣在2月，上海交通大學副校長毛軍出任深圳大學校長，毛軍發為電子學家，主要研究高速電路互連與射頻電子封裝，2017年當選為中國科學院院士。

4月，中國科學院院士陸林獲聘出任山東第一醫科大學（山東省醫學科學院）校（院）長。陸林是精神病學與臨床心理學家，目前他還擔任北京大學第六醫院院長。

報導稱，值得一提的是，院士出任大學校長也與各地引才政策密切相關。例如，在鄭州大學、河南大學的校長聘任儀式上，河南省委書記樓陽生、省長王凱均到場參加，王凱還為兩位新任校長頒發聘書。

科學家當大學校長被寄予厚望，辦學思路也受外界關注，從新任「院士校長」透露的辦學理念觀察，「一流」、「科教融合」、「服務經濟社會發展」成了關鍵字。

鄭州大學校長李蓬在聘任儀式上稱，鄭州大學將堅定瞄準中國特色和世界一流的辦學方針，建設以立德樹人為根本的教育教學體系，發展優勢學科和創新平台。

履新山東第一醫科大學校長的陸林談到，落實北京大學與山東省戰略合作事項，加強腦科學與類腦研究大平台建設，推進山東第一醫科大學「雙一流」大學進程。

在深圳大學，校長毛軍發勉勵青年科學家做學問要「煉眼」。確立科研目標，應「眼界高，想大事」，有遠大理想目標；應「眼光遠，謀大事」，向世界一流大學前進；應「眼神毅，成大事」，積極克服科研路上艱難險阻。