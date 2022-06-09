潤隆(1808)今日舉行股東會，面對股東提問一系列打炒房、疫情、升息及缺工缺料使得營造成本大漲因應之法。董事長蔡聰賓說，疫情確實衝擊房市買氣，但目前剛性需求仍在，公司在台中總銷105億元的個案，推出3~4個月已售5成左右，利用預鑄和集體採購來降低營造成本飆漲影響。

潤隆2022年下半年將會有兩筆總銷超過百億元的大案即將入帳，包括基隆「新橫濱」已售9成，8月拿使照，預計將在10月開始交屋，另外，國家大院已售逾7成，力拚12月將開始交屋，這兩筆大案將使潤隆今年度營運吞下大補丸，由於還會跨年度做出貢獻，2023年潤隆的業績表現備受期待。

若按照潤隆推案及工程進度來推估，2022、2023、2024年可入帳金額分別達176億、244億及230億元，銀彈十分充沛，這麼多的資金如何規畫？潤隆則指出，目前政策之下，購地的自有資金需要準備多一點，才有辦法買土地推案，並不會有特別的規畫。至於在購地方面，由於雙北土地難尋，現階段南部房市又熱，潤隆正在積極尋找南部適合推案的土地。

潤隆以往都在六都重劃區購地推案，但因雙北已經沒有大規模的素地，因應市場大環境，未來雙北將朝都更危老方向這個勢前進，不過，這些歷時太長、變化太大，潤隆坦言也只是個方向而已，占比應該不會太大。

蔡聰賓說，國內景氣還是很好，資金還算寬鬆、利率雖有上調但相對10多年前還是在低點，剛性需求仍在，公司在台中總銷105億元的個案，推出3~4個月已售5成左右，營造成本高漲，華人有土斯有財的理念，自已還是看好未來3~5年房市表現。

目前房市買氣的確有受到疫情的影響，蔡聰賓說，公司推案仍照著計畫在走，現在市場剛性需求還是很強勁。疫情也讓缺工情形更加嚴重，公司已售9成的新橫濱案原本預計是在2021年年底時入帳，但工進因天氣及疫情的影響，一直不停延宕將到2022年大約10月開始交屋入帳。

面對缺工缺料造成營造成本飆漲，蔡聰賓說，公司運用新工法、集體採購來降低成本，舉例來說，使用預鑄工法，如樑柱在工廠做好再到現場去吊掛，或者使用鋁模取代原本的木模等等，這些都會降低人工的需求，工程進度也會比較快速，另外，集團集體採購，如電梯和電器用品，也會比較有議價空間，能夠降低營造成本飆漲的影響。