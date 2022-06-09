前往韓國攻讀博士的28歲台灣女學生曾以琳，2020年11月在首爾街頭遭酒駕金姓男子撞死，一審二審，因肇事者為酒駕累犯，罕見處以8年重量刑，三審以違憲為由發回重審，仍維持8年刑度，案經金男再上訴，南韓大法院（最高法院）今宣判，駁回上訴，判8年徒刑定讞。

28歲的曾以琳為台灣籍女學生，為攻讀神學院博士而前往南韓留學，其父親曾慶輝是衛生福利部嘉義醫院麻醉科主任。2020年11月間曾以琳課後準備返家，她走在首爾市江南區一處行人穿越道時，遭到52歲金姓男子酒駕撞上，經送醫後仍傷重不治。

檢方起訴求刑6年，一、二審時，法院均認為，金男曾於2012年、2017年因酒駕被判刑，為累犯，且被害人年僅28歲，雖金男以眼睛狀況不佳求情，最終仍加重判刑，罕見重判8年有期徒刑，此案三審於2021年12月30日被法院因重罰酒駕累犯違憲為由，發回重審，2022年3月重審結果出爐，維持8年刑度。經金男再上訴，南韓最高法院今（9日）上午宣判，駁回金男上訴，全案定讞。

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