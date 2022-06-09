竊嫌駕車撞警車逃逸 土城警開3槍追捕到案

新北市土城警分局追緝專偷娃娃機竊賊41歲曾姓男子，昨（8日）晚10時許在桃園區圍捕曾嫌，曾嫌竟駕車衝撞警車企圖逃逸，警方朝其車輪開3槍但仍遭兔脫，經調閱監視器追查逃逸路線，終於今天凌晨在三峽區逮捕曾嫌，並從車內起獲毒品，訊後全案依法送辦。

土城分局土城派出所為追查竊盜娃娃機曾姓慣犯，昨晚得知犯嫌在桃園、鶯歌一帶出沒，遂立即前往執行拘提，晚間10時40分許員警在桃園區復興路停車場內埋伏，趁曾嫌到場開車時上前圍捕，曾嫌即駕車衝撞警車，員警破窗且喝令停車未果，帶隊所長賴崇逸遂朝曾嫌車輛左前車輪連開3槍，但曾嫌持續開車衝撞並撞壞停車場柵攔後，朝龜山區方向逃逸。

警方沿逃逸路線鍥而不捨追查，終於今天0時30分許在三峽區和平路順利將曾嫌逮捕到案，並從車內起獲安非他命及吸食器。

警方表示，過程中所幸無人員受傷，惟現場有4輛民車遭曾嫌衝撞致車輛毀損，目前由分局協助車主後續處理。

曾嫌坦承犯案，訊後全案依竊盜、妨害公務、毒品及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。