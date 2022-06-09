救助協會發起了社區確診者關懷計畫，送來及時雨。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

救助協會發起了社區確診者關懷計畫，送來及時雨。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

位於新竹尖石鄉的武漢部落，5月初全部落13戶75人陸續確診，確診率竟達97%，福堂1919服務中心牧師蓋努瓦旦指出，整個部落幾乎封村一個月，那時僅剩一位志工溫志文長老倖免，他便負起為全村採購物資的重責大任，族人大多靠打零工維生，長達一個月沒有工作，根本沒錢可以買食物和生活用品，所幸救助協會發起了社區確診者關懷計畫，送來及時雨。

基督教救助協會1919食物銀行的全台13間實體食物銀行，主動將物資親送到無法前來領取的受助戶。同時也發起「Covid-19社區確診者關懷計畫」，透過各地1919服務中心發放5000戶每戶3劑快篩試劑。並主動發掘社區有困難的確診家庭，提供生活必需品，截至6月8日為止已關懷235戶。

除了偏鄉以外，基督教救助協會也發現，5月疫情最嚴重的雙北都會區，也有許多需要救助的弱勢家庭。1919食物銀行位於新北蘆洲與南港加倍愛的實體食物銀行，共服務130多戶，其中有20多戶因確診或居隔，無法前去選取物資。因此，志工便先致電了解其需要的物資，再送門口，按鈴請案家出來收取，並在安全距離外等候簽收。

而受到疫情影響，救助協會全台234個1919陪讀班，共有3成的班級陸續停班，停班不停學，各班對孩子的關懷並未中斷，仍透過電話與線上課程協助孩子課業，而台南後營以勒1919陪讀班國中班6位受助生中，就有3位陸續確診或遭居家隔離，一是會考後確診，一是同考場考生確診被居隔，而小豪（化名）則是在前往考場上前快篩陽性，去不了考場，陪讀班協助送快篩試劑，還有便當、酒精、洗手乳等物資。

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，目前正值疫情高原期，何時趨緩尚未可知。但對靠打零工維生的弱勢家庭而言，疫情無疑讓他們原本艱難的生活更加雪上加霜。請大家有錢出錢，有力出力，一起支持1919食物銀行，陪生活陷入困境的弱勢家庭平安走過疫情；捐款可洽基督教救助協會官網。