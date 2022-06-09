COACH FIELD經典SIGNATURE緹花面料托特手袋，特價6888元，原價1萬4800元，47折。（新光三越提供）

新光三越NIKE WMNS AIR MAX DAWN女款運動休閒鞋，特價2390元。（新光三越提供）

新光三越年中慶首度針對百萬會員規劃「會員好好節」，從全台15家分店到App精選優惠、點數專區、電商平台skm online、美食地圖skm eats等線上線下平台，推出寵愛會員的專屬禮遇，今（9日）登場，多重回饋包括：6月9日至6月15日使用skm pay並綁定5大銀行信用卡（台新、新光、玉山、花旗、台北富邦），線上線下皆可獨享全館單筆滿5000元贈2000點；名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿1萬元送4000點skm points；而首4日以skm pay指定5大銀行支付，單卡單筆刷滿3000元最高再送1500點。

而同時新光三越App「點數專區」，也有上千項流行夯品提供兌換，如扣100點可兌換福里安花神冰淇淋（價值100元）、扣300點兌換HR赫蓮娜醫美過夜包（價值1962元）、SUQQU活膚極潤面膜（價值1071元），及扣3000點兌換gubami Social酥燒鰻（價值480元）等。

此外，會員好好節也不能缺席的「超夯爆品日」，於6月9日至6月18日，於App和skm online限時開搶，推薦COACH經典緹花面料托特手袋47折優惠、MICHAEL KORS Carine檸檬黃皮革提包5折優惠、LANCOME超未來大眼冰珠組買1送6、SHISEIDO國際櫃NO1.乳霜新客組買1送3、dyson V12無線吸塵器獨家贈直立收納架、象印不鏽鋼真空保溫杯下殺39折等。

而新光三越「會員好好節」6月9日至6月26日期間，正逢夏換季全面7折起，搭滿千送點回饋，採買棉花糖色系、襯衫、洋裝等流行單品正是時候。另新光三越skm online「618寵粉節」，6月9日至6月15日也同享會員好好節，單筆滿5000元贈2000點回饋。