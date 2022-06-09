朝陽科大引以為傲、斥資5億設立航空學院，建置完整的飛航專業設備，稱夢想飛行學子的報考首選。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

《遠見》雜誌「2022國內大學聲望調查」日前公布，由全台133所大專校院的校長及副校長，以「校長互評」方式，評比「年度辦學最佳大學」，朝陽科技大學名列私立科大第一，不但成為辦學聲望最高的「年度MVP」，展現卓越的辦學績效及社會影響力，表現十分亮眼。

《遠見》雜誌調查指出，各校校長最重視的三大辦學面向為「產業連結」、「跨域整合」及「國際合作」，朝陽科大在校長鄭道明的帶領下，全校教師衝研究、拚產學合作、找國際交流，研發量能與大學聲望同步提升。

朝陽科大指出，學校每年開設300門以上之創新教學課程，透過磨課師(MOOCs)、翻轉教室、PBL問題解決導向學習、深碗(N＋1)課程、總整課程(Capstone course)、探索性微型專題等，並應用校務研究方法，分析確保學生學習成效。

教師投入研究教學成效之提升，獲得110年度大專校院教學實踐研究計畫件數，居全台私立科大之冠。近年因應課程型態轉變，朝陽科大更積極投注在教學現場及數位教學的提升，推動教師數位轉型，並建置數位大師講堂、無接觸式付款學生資訊站、智慧課表、智慧Q＆A系統及數位畢業證書等，辦學用心獲一致好評。

目前朝陽科大已與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，並在多項國際權威評比上屢獲佳績，不但連續5年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，更進榜世界大學影響力排名、全球最佳年輕大學排名、亞洲地區最佳大學排名、全球新興經濟體大學排名、全球電腦科學領域排名及全球工程領域排名，辦學績效卓著。

而為確保學生學習成效，朝陽科大除了每年提撥新台幣近8千萬元獎助學金外，配合教育部高教深耕計畫更挹注超過3千萬元經費，作為學生國內外專業競賽優勝、專業技能傑出獎勵、補助國際交流等各類獎助學金，並長期與企業建立產學合作模式，配合產業需求，將「資通訊與AI課程」列為必修，並鼓勵選修跨領域學程，多元強化學子職場競爭力。