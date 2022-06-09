星座運勢網站「星座看看」分析12星座熱戀期已過的跡象，像是巨蟹、天秤打扮會變得比較隨便，處女會變得挑剔、囉嗦，射手會搞消失，這些都是熱戀期結束的跡象。

▍白羊座

白羊座的好惡表現很明顯，熱戀的時候天天都想黏在一起，如果約會頻率降低，他不是那麼迫切想見面，代表熱戀期已經過了。

▍金牛座

金牛座捨不得戀人傷心，兩人若有摩擦也會解釋清楚，不會把戀人擺一邊不管，如果他吵架後開始會用冷戰的方式表達不滿，代表新鮮感已經消耗殆盡，脫離熱戀期。

▍雙子座

雙子座喜新厭舊，剛認識時會非常熱情，把所有心力都放在戀人身上，如果開始只顧忙自己的事，懶得經營感情，代表他們熱戀期結束了。

▍巨蟹座

巨蟹座的感情能延續很久，但他們很沒有安全感，如果戀人對自己太冷漠，他們也會感到心灰意冷，變得不再那麼積極付出，打扮也顯得比較隨便。

▍獅子座

獅子座熱戀期眼中只有對方的存在，工作、友情全部都可以擺一旁，等到熱戀期結束，他們才會回過神，開始處理其他事情，注意力不再只擺在戀人身上。

▍處女座

處女座在熱戀期雙眼也會有戀愛濾鏡，對方做什麼都看起來很完美，等到熱戀期一過，就會開始擺出教官姿態，什麼都看不順眼，什麼都要管，非常囉嗦。

▍天秤座

天秤座的偶像包袱很重，尤其是剛開始交往的時候，每次見面前都要精心打扮一番，等到熱戀期一過，他們就可能開始鬆懈，有時還會顯得有些邋遢。

▍天蠍座

天蠍座雖然要花很多時間才會愛上一個人，不過一旦愛上就會非常深情，而且這份愛會持續很久，會讓人感覺一直都是熱戀期，不過在交往多年後難免會變得比較懶，不再那麼有求必應。

▍射手座

射手座熱戀期很熱情，不過只要失去興趣，就是直接人間蒸發，行蹤變得飄忽不定，非常明顯能感受到他們感情熱度降溫。

▍摩羯座

摩羯座平時很穩重，感情比較內斂，不過熱戀期還是很黏人的，也會比較主動，只要發現他們變得被動，心力重新放到工作上，就代表他們熱戀期過了。

▍水瓶座

水瓶座很重視精神生活，個性比較獨立自主，很需要個人空間，不過熱戀期還是會想跟戀人黏在一起，等到熱戀期一過，他們又開始會想要拉開兩人的距離，要求獨處時間，不想要時時刻刻都在一起。

▍雙魚座

雙魚座的熱戀期是永遠，他們天生戀愛腦，只要開始談戀愛，世界就是圍著對方轉，沒有冷卻的那一天。