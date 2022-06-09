國內最近一周新增病例數近50萬例，較前一周56.2萬下降約11％，不過，近期中南部病例增長幅度相對較高，長照機構持續出現病例，行政院長蘇貞昌今天指示衛福部，妥為擴增熱區及兒童專責及加護病床之收治量能，注意高風險族群給藥的及時性，加強醫療人力調度，以降低重症及死亡率。

行政院長蘇貞昌今天於行政院會聽取衛福部報告疫情情況及處應作為，衛福部報告指出，台北區（北北基宜）下降30％、北區（桃竹苗）下降20％、中區上升9％、南區及高屏區上升4％，東區則是下降7％，仍處廣泛社區流行，中重症及死亡病例預期持續增加。

蘇貞昌提醒，疫情雖然穩定控制，但另一傳染病「登革熱」要注意；台灣在2015年，登革熱曾經確診人數是4萬3000多例，造成200多人死亡，但在國人同胞共同努力下，去年國內本土零病例，只有境外移入12例；今年到目前為止，只有境外移入2例，國內沒有本土病例。

現在新加坡的「登革熱」疫情大爆發，今年至今已經暴增1萬1000多例登革熱病例，這個流行在我們周邊國家的狀況，我們必須非常小心。

蘇貞昌要求交通部就相關航空、船舶及港區，經濟部就相關進口，勞動部就相關移工等都要有所準備因應；也請衛福部就相關藥品、醫療量能，都要預做相關因應準備。

工作場域、學校各方面的清潔、消毒等，請環保署協助；教育部則要就學校、學生這一方面，也要特別注意各種情況，一點都不能輕忽，還要及早因應和注意。