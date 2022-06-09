「朴子溪自行車道」目前金黃花朵掛滿枝頭，空拍攝影師柯發壽透過神的視角帶領遊客看見絕美「黃金大道」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「朴子溪自行車道」目前金黃花朵掛滿枝頭。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「朴子溪自行車道」目前金黃花朵掛滿枝頭。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

5、6月是阿勃勒盛開的季節，嘉義縣多處阿勃勒盛開綻放，尤其「朴子溪自行車道」已被金黃花海壟罩，有如一條金黃大道，不少民眾把握花期前往取景、拍美照，嘉縣文化觀光局也趁勢力邀民眾在花期限定期間來朝盛，順道走訪周邊景點、品嘗美食，享受花開傳遞的訊息。

文觀局指出，許多公園、學校都染黃了！嘉義縣有如被阿勃勒花海包圍，盛況不輸阿里山櫻花，為此文觀局特別為阿勃勒花季拍攝觀光宣傳影片，描述金黃阿勃勒花道下的美好記憶，將「花開」形塑為「想嘉的訊息」，不論是遊子或是遊客，不論何時，只要看見阿勃勒花開，就會想起嘉的呼喚，讓人一看見花開就能想到那就是來自嘉義發送的訊息。

曾被票選為全台最美自行車道之一的「朴子溪自行車道」，目前金黃花朵掛滿枝頭，空拍攝影師柯發壽透過神的視角帶領遊客看見絕美「黃金大道」，在田野綠意襯托下顯得耀眼奪目。

嘉義縣翁章梁介紹，文觀局特別拍攝阿勃勒花季影片，象徵每一次的花開，都是嘉義縣在對外傳遞訊息，希望遊客看見花開的訊息，就能想起嘉義。

文觀局長許有仁也邀請遊客把握賞花期，走訪蒜頭糖廠、朴子溪自行車道及故宮南院，順遊新港奉天宮跟朴子配天宮，品嘗廟口的經典小吃，新港鴨肉羹、粉圓冰、蒸餃及臭酸麵，或是朴子的鴨肉飯、麻糬棟及春捲，亦提醒出遊時須遵守防疫措施。