澎湃新聞報導，國際高等教育研究機構（QS Quacquarelli Symonds）9日發布了第十九版全球諮詢最多的世界大學排名。在2023QS世界大學排名中，北京大學在大陸排名最高，排名上升 6 位，至世界排名第 12 位，這是該校自 2004 年QS世界大學排名編制以來的最高排名。北京清華大學上升了 3 個名次，世界排名第 14 位，同樣創下了其在QS世界大學排名的歷史最高排名。

「這兩所大學的顯著優勢歸功於QS研究影響指標（單位教員論文引用數）和師生比例指標（代表了教學規模）的提升。」QS分析指出。

該QS世界大學排名囊括了 71 所中國大陸大學，其中 24 所的排名較去年有所提升，20 所的排名較去年下降，14 所排名持平，13 所新上榜。

大陸上榜的大學數量為世界第三：前二分別是美國（201）和英國（90）。

大陸上榜的大學數量為亞洲最多，兩所大學排名世界前 15 、5所大學排名世界前 50 、13所大學排名世界前 300 ，以及28所大學排名世界前 500 。其中，5所大學排名世界前 50 分別為北京大學、清華大學，以及復旦（第34位）、浙江大學（第42位）、上海交通大學（第46位）。

在單位教員論文引文數（CpF）指標中，37 所中國大學的表現較去年提升，21 所大學下降。另外，大陸有 18 所大學的研究影響力躋身世界前 100 名，僅次於美國（22 所）。

另一方面，在 71 所大陸大學中，有 47 所的學術聲譽得分同比降低，43 所的雇主聲譽得分同比降低。 北京大學在學術聲譽方面取得了大陸的最高分 99.3／100，另有其他4所大學在該指標中排名世界前100，分別為北京清華大學（98.9／100），復旦大學（83.6／100），上海交通大學（82.7／100），浙江大學（72.2／100）。

北京清華大學在大陸的雇主聲譽方面取得了最高分 97.7／100，共有5所大學在該指標中排名世界前 100 ，分別為北京大學（96.5／100），浙江大學（95.3／100），復旦大學（93.5／100），上海交通大學（90.2／100）。

QS指出，大陸大學在研究表現方面的系統性提升，足以抵消QS聲譽指標的持續下降。

此外，相對於全球競爭對手，大陸大學的教學規模也持續下降。 在上榜的 71 所大學中，有 40 所的師生比例表現下降，只有 18 所提升。 共有4所大陸大學在該指標中躋身世界前 100 ，分別為南方科技大學（97.7／100），北京清華大學（92.8／100），復旦大學（89.3／100），北京大學（87.3／100）。

「在上榜的 71 所大學中，49 所大陸大學的國際教師比例下降，這是全球疫情所帶來的副作用。然而，浙江大學逆勢沖進該指標前 100 名。大陸僅有四所大學進入前 200，分別為西交利物浦大學（99.1／100），復旦大學（99.1／100），同濟大學（66.2／100）。」QS指出。

另外，在上榜的 71 所大學中，54 所大陸大學的國際學生比例指標下降，只有一所躋身世界前 300 名，為暨南大學（83.9／100）。

QS在本版排名中引入了兩個未加權的新指標：就業成果和國際研究網路。在國際研究網路指標中，排名最高的大陸大學是浙江大學，排名世界第 309 位。在就業成果指標中，兩所大陸大學躋身世界前 100 名，分別為北京大學和清華大學。

QS編撰本版排名使用的另六個指標分別為學術聲譽（40％）、雇主聲譽（10％）、單位教員論文引文數（20％）、師生比例（20％）、國際教師比例（5％）、國際學生比例（5％）。

今年的QS世界大學排名有 100 個地區1418 所大學上榜，為有史以來規模最大。