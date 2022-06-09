台塑9日舉行股東常會，董事長兼總經理林健男表示，國際市場仍有疫情封控、俄烏戰爭、通貨膨脹、升息等變數，加上原料乙、丙烯成本增加影響，對於今年展望，台塑上半年獲利比去年同期將略為減少、獲利仍可超過半個股本，對下半年的營運展望也不看淡，全年應能保有不錯的獲利。（季志翔攝）

面對新冠疫情、俄烏戰爭、通膨、歐美升息及縮表等變數，令全球經濟景氣充滿不確定性及挑戰，台塑董事長林健男今天表示，將以轉型高科技產業、創新研發、深化AI應用、投資布局等四大策略因應。他並宣布，未來將投入高達1600億元，進行八大海內外新擴建及去瓶頸工程。

林健男指出，八大投資規畫包含台灣的碳纖擴建、 大陸寧波的VCM、PP二期及PDH二期擴建、PVC去瓶頸，以及在美國德州新建PVC、VCM及碱廠。

轉型高科技產業部分，林健男指出，因應台灣高科技半導體業需求，轉投資台塑大金公司新建電子級氫氟酸大發廠，以及台塑德山公司林園IPA廠，均已順利試車投產，有助於下半年 轉投資收益增加。 另外，轉投資台塑勝高公司預定新建12吋矽晶圓廠 ，2024年完工量產。

創新研發措略上，林健男更如數家珍，他指出， 為增進人類福祉，以環境永續、醫療健康為 核心，近兩年動員所有研發人員，和客戶合作，全力 創新研發，並已申請近百件專利。

重要的研發成果 包含與台灣YKK公司合作，2021年7月成立合作研發小組，開發高性能且具環保的素材，運用於拉鍊 產品，以創造新價值。 其次開發碳纖維安全鞋和羽球鞋，以及具抗菌、物理 發泡全回收等EVA鞋材，其中物理發泡全回收 EVA鞋材，將於今年10月在德國K-Show展出。

第三開發具低熱傳導性、質輕和阻燃特性的氣凝膠， 將在仁武廠新建年產能2800M3 氣膠毯廠，預定明年中完工。 第四.開發航太級碳纖維，用於生產衛星推進器用的 高壓氣瓶，並於去年成功登上太空。

另在深化AI應用上，林健男說，將應用AI及數位轉型技術，進行產銷優化、提升產量 及品質、減少原料及能源耗用、做好工安環保等。目前已完成144案，下半年將持續進行173案，預估 每年效益6億元。