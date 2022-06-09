前北港鎮代理鎮長蕭美文是因遭解職的前鎮長蕭永義之胞姊，因地制法修正上路不合格遭撤換。（取自北港鎮公所官網）

地方制度法第57條、78條、82條最近修正上路，縣市長、鄉鎮市長、村里長的代理人不得為配偶、前配偶、四親等內之血親、三親等內之姻親，北港鎮代理鎮長蕭美文是因貪瀆案被解職前的前鎮長蕭永義之胞姊，雲林縣府8日重新指派縣府簡任秘書張庭魁回鍋代理。

前北港鎮長蕭永義因貪瀆案，2010年10月28日先遭雲林地檢署羈押，雲林縣府指派簡任秘書張庭魁代理；蕭羈押6個月復職；2021年6月29日雲林地方法院一審判刑10年2月，蕭遭到停職，縣府派胞姊蕭美文代理；2021年10月蕭永義又遭懲戒法院判決撤職，並停止任用3年，縣府重派蕭美文繼續代理鎮長迄今。

今年5月蕭永義被依貪汙治罪條例判刑10年2月定讞，已發監執行，代理鎮長的胞姊蕭美文頗積極任事。

不過，立法院今年5月10日三讀通過「地方制度法」第57條、第78條、第82條修正案，明定直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長及村（里）長因案停職或解職時，上級政府指派代理人員不得為配偶、前配偶、四親等內的血親、三親等內的姻親關係，5月25日公布實施。

內政部5月30日發文各縣市要求若不符合新法規定，請重新指派合格人員，並轉知轄內各鄉鎮、市、區公所配合辦理。

蕭美文屬被代理者的三等親，不符合法規，雲林縣府8日重新指派張庭魁代理，8日交接就職。這也是北港鎮本屆第4度換鎮長。

張庭魁表示，未來將依法行政，提高行政效率；配合縣府加速推動北糖文化園區、區段徵收開發案、大北港科技產業園區、雲西文化觀光遊憩廊帶營造等重大計畫，將產業、文化藝術、觀光遊憩元素帶入北港鎮，使青年子弟有機會留在家鄉，老人家能有兒孫承歡膝下。