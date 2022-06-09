透過更換節能空調主機，也是林口公所的節能作為之一。（林口區公所提供）

環保意識抬頭，環境永續議題也為新顯學，新北市於2019年率先全台，發表SDGs地方自願檢視報告(VLR)，並以2050淨零碳為目標，為響應市府的永續環保政策，林口區公所也陸續於各項業務中加入節能減碳的作為，包含試辦冷拌工法進行路基改善、街道植樹計畫、更換節能空調主機等，期盼留給下一代優良的生活環境。

林口區公所區長藍品畯表示，透過節能減碳來營造永續環境，在近年已經深植民眾心中，所以區公所也在各項業務中，嘗試加入新的作為，來達成節能減碳的目的，像目前試辦路基改善冷拌工法以及植樹計畫，估計可減少碳排放量達41公噸，若成效良好，未來也會評估加強推廣。

這次選擇林口中華路試辦冷拌工法進行路基改善，施工面積約為3700平方公尺，林口區公所工務課長劉家成解釋，傳統熱拌工法是由瀝青廠出瀝青後再加熱穩固路基，而新採用的冷拌工法則是以一開始刨除的破損路面舊料回收加工後再生，來做到一個再利用的循環。傳統熱拌的工法，在將瀝青加熱時會產生大量二氧化碳，新式冷拌工法不需將瀝青加熱，且使用原有刨除的舊料回收再利用，比起傳統的熱拌工法，預估可減少35公噸二氧化碳之排放

在植樹計畫方面，林口區公所經建課長鄭舒文說明，公所針對現有公有空間，依照公園或人行道的條件、氣溫，風力、日照狀況，樹木特性、不同開花季節等，預計在一年內在人行道及公園廣植500棵各類喬木。此外，針對公園的部分也會盡量種植一些開花喬木例如藍花楹、阿勃勒、落雨松及風鈴。根據林務局的研究資料，地球上每多一棵樹，一年就可以減少十二公斤的二氧化碳

另外，林口區公所也針對轄內活動中心的各式耗電設備，陸續更換更環保節能的空調主機、LED燈及節能循換扇等，大幅減少電力浪費，而空調設備也自2016年起即陸續裝設儲值計費系統，利用預先儲值的方式來管控空調使用時間，公所民政課長劉盈良表示，在裝設後即使各活動中心場地借用率持續增加，但總體電費卻能減省10％以上，利用各式的節電措施一起為地球減碳盡一份心力。