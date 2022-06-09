房價驚驚漲，預售新屋市場上，每坪「1字頭」新案，已面臨絕版！住展雜誌今（9）日公布最新調查發現，北台灣都會區，只剩下新竹縣關西、湖口兩個地方，預售新建案還找得到1字頭，為碩果僅存的房價平易近人兩區。

住展雜誌統計，北北桃竹今年1至5月各行政區新建案1字頭房價區快速消失，竟然只剩下2個區域，還找得到成交均價1字頭的建案，比去年驟減4個。

住展雜誌研發長何世昌表示，北北桃竹四大都會區近年１字頭房價區銳減，預估今年下半年可能只會剩下一個；主因是營造成本水漲船高轉嫁至房價所造成，使得低單價區域漲幅，比市中心來得大。未來購屋族即使到蛋殼區購屋，恐怕得適應2字頭、3字頭起跳的房價。

據住展雜誌統計，2018年至2020年北北桃竹新建案房價1字頭區域，還有13、14個；但到了2021年，營造成本飆漲、缺工與通膨等因素愈演愈烈，建商普遍將增加的成本轉嫁至房價上，使1字頭房價區大量減少至6個。

住展最新調查指出，2022年前5個月，雖然遭遇到本土疫情大爆發，但1字頭房價區仍快速消失，竟然只剩下新竹縣關西、湖口兩個地方新建案還找得到1字頭。

何世昌指出，今年一到五月，湖口新案成交均價約19.6萬元／坪，距離2字頭只剩臨門一腳，預期下半年就會跟1字頭說再見了；湖口房市多仰賴在地人與工業區員工買盤，外來客極少，往年價格變動幅不大，但受到新竹房價飆漲帶動而出現跟漲效應。

至於關西，今年前五月新建案成交均價約16.4萬元／坪，預期到今年下半年，關西將是北北桃竹唯一新建案房價1字頭的區域。由於關西房市較為封閉，外來客買盤比例極低，且因位置較偏、各項機能相對不足，而在地需求偏低，房價上漲力道較弱。

何世昌認為，購屋族若預算有限，還是得把握機會，到極少數1字頭、或20萬出頭的蛋白區購屋；雖然這些區域因部份條件不佳而使得房價偏低，但若遇到民間大廠進駐投資、或者政府重大建設垂青，甚至是什麼都沒有、單純跟著高價區上漲，其漲幅頗為可觀，購屋族若能早點買，既能早點一圓成家夢，還能賺到增值空間。