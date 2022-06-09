全聯福利中心首度與家喻戶曉的櫻桃小丸子肖像聯名合作，並首次以「櫻桃小丸子貓咪版」推出全系列點換購活動，不論是小丸子、花輪還是野口，通通變身可愛的貓咪造型，並結合戶外休閒主題，推出一系列一物多用、高CP值點換購商品，最少只需使用全店單筆每滿100元贈1積分，集滿4積分或扣200福利點起，即可加價購1款，換算市價4折起。
全聯自6月10日至8月18日限定期間內，推出8款「丸樂同萌會」點換購商品，包含酷夏保冰劑2件組、輕便手提便當盒、萌貓票卡背包組、裝可愛吸管杯套組、大容量摺疊保冷袋、躲貓貓速開帳篷、丸樂摺疊購物車、帶我走摺疊籃等，兼具實用與外觀。搭配全聯第2波年中慶自6月10日至6月23日開跑，祭出多款商品第2件5折起、有機蔬菜88折起。
全聯另推出3大優惠，優惠1：6月10日至6月23日每周六日，以PX Pay儲值金全額支付單筆每滿1000元，送800福利點；優惠2：活動期間福利卡友單筆消費每滿400元，登錄就可抽日本柳宗理不鏽鋼雙耳鍋等；優惠3：活動期間消費單筆每滿400元，共贈SIEGWERK思威克4枚印花。
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