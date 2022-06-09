市長林右昌今日開啟林開郡洋樓大門，宣布歷史建物重啟。（陳彩玲攝）

基隆林開郡洋樓重啟，策展文史工作者珍藏老照片。（陳彩玲攝）

位在基隆市海景第一排「林開郡洋樓」已有90多年歷史，因老舊昏暗無人管理，被冠上「基隆鬼屋」稱號。市長林右昌表示，在市府長時間與屋主溝通下達成共識，由文化團體進駐修復建築，今日重啟盼成為亮點新地標。

林右昌指出， 從他就任第一天開始立下志願，重啟林開郡洋樓，但第一年聯繫上屋主後歷經波折，經市府同仁努力下完成目標，逐步修復建築，並策展「光照港灣—林開郡洋樓亮起來」，展出文史工作者珍藏老照片、基隆賢達手稿插畫等，帶領大家一窺基隆日常神秘建築內的人事物和其價值，相信是台灣歷史建築與文化界重要里程碑，未來盼也成為基隆文化亮點新地標。

林右昌進一步分享，自己小時候都會到洋樓旁釣具店，買蚯蚓和釣竿去釣魚，每次經過洋樓都覺得黑黑暗暗的，但看到樓頂塔樓有很多樹很漂亮，總會好奇是否有神祕花園能上去探險，今天終於將一樓打開，未來會持續修復，有機會讓民眾窺探屋頂塔樓樣貌。

林開郡洋樓興建於1931年，為圓形塔樓建築，是基隆港第一排顯著地標，在許多基隆人記憶中，佔有無可取代的位置，無論是步出基隆火車站或搭乘海外輪船，都可以看見河港交會處，見證基隆市近百年城市發展，但因建物老舊破爛，曾被票選為全台十大鬼屋。

文化局長陳靜萍說，市府團隊計畫重啟洋樓時，恰逢文化部推動「私有老建築保存再生計畫」，也幸運與林開郡洋樓後代聯繫上；2020年9月以啟動「文資審議」前提下，由中央補助部分修復經費，保有原洋宅建築特色，同時列為私有老建築、保存再生的旗艦級計畫。