曾淑勤演唱經典歌曲。（年代提供）

李度開麵店被客人酸動作慢。（年代提供）

歌手曾淑勤、李度近日登上年代MUCH《那些年。那些歌》演唱多首經典歌曲，曾淑勤用一首《魯冰花》奠定歌壇地位，談到出道故事，她坦言製作專輯時，過程其實並不順利，因為製作人極高的要求讓她大受打擊，甚至懷疑自己「我不會唱歌！」。李度於2011年和姊姊、姊夫合開麵店，從下麵、跑堂、算帳全都親力親為，竟還被認出她的客人酸「隔行如隔山？切菜太慢了吧！」讓她相當頭痛。

曾淑勤出道至今33個年頭，外表凍齡、歌聲動人，發行第一張專輯後擔心自己會成為一片歌星，所幸遇到貴人，正是在樂壇佔有舉足輕重地位的音樂製作人陳揚及姚謙，才讓她有機會演唱《魯冰花》。回憶起這段往事，她嚴肅的說，在製作人極高的要求下相當挫折，甚至自我懷疑「我不會唱歌！」，並開始思考要怎麼做才能成為專業歌手，過程非常煎熬。

李度出道後與周華健合唱多首膾炙人口的歌「何時夢醒」、「難以抗拒」等等，更主持過電台和擔任歌唱評審，演藝經歷相當豐富；而她也積極發展副業，2011年和姊姊、姊夫合開麵店，對餐飲業感到陌生想要趕快上手的她，從下麵、跑堂、算帳全都親力親為，但沒想到竟被客人嫌動作慢，甚至直接走到她面前開酸「隔行如隔山？切菜、算帳太慢了吧！」，高EQ的李度不僅沒有生氣，反而還對客人笑說「對啊！我很慢，你要體諒一下，我只認識歌詞和譜！」，更認同客人說的隔行如隔山，因為餐飲業對她來說實在時太難了！更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。