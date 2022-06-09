中原大學因應未來智慧科技時代，在專業領域、課程結構、教學方法、學習模式與學制架構中尋求轉型與突破，獲得教育部肯定，在今年高等教育深耕計畫補助學校中，榮獲全國私立一般綜合型大學最高額補助。

教育部自2018年起推動高教深耕計畫，協助各大學以不同特色作基礎發展，達成適性揚才目的。中原大學表示，從110學年即推動適性學習2.0和適性轉系2.0，不僅認列自主學習學分，學生還能選擇學術導師，自主設計必選修科目，增加學習廣度與深度。

此外，中原大學也透過雲端平台推廣線上學習，連結高中端、國內外校際與在地化學習型態，目標往全球終身學習基地邁進；校方也和市府合作，加入青年發展署資源，建構北區青聚點，鼓勵青年投入地方發展，也和馬來西亞與日本等營造學校線上交流。

另為培育尖端產學人才，校方規畫成立量子資訊中心與智慧運算與量子資訊學院，整合薄膜中心研發量能建立新型態產學合作模式；在智慧製造領域，更與奧地利恩格爾世界頂尖射出成型設備商合作，讓參與學生除累積專業技能外，也增加國際視野競爭力。

教育部高等教育深耕計畫重點在於使高教經費的配置能廣泛關注到學生學習成果，而中原大學在落實教學創新及提升教學品質，及善盡社會責任各方面屢獲肯定，今年也榮獲全國私立綜合型大學最高金額補助，盼讓學生享受更好的教育資源。