經典重現？斯洛伐克訪團赴立院 神複製「舉牌、全武行」戲碼

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團今（9日）參訪立法院，團員們在現場竟模仿起立委們爆發衝突大打出手的場景，讓資深媒體人黃揚明感嘆，在場的立法委員們對於遭外國人模仿打架「難道不會覺得羞愧？」

今天斯國訪團成員參觀議場時，其中有兩名團員當場搞笑地模擬朝野立委，擺出「打架」的姿勢，意外引發關注。還有團員在參觀時，好奇地模仿「舉牌表決」動作，意外成為參觀時的一大亮點。

對此黃揚明在臉書發文，指出斯國訪問團成員行為「或許這是斯洛伐克的幽默，但他也坦言「這行為看在現場的立法委員眼中，難道不會覺得羞愧？」，此篇貼文發出後也引起網友熱議，有網友對此狠酸「老外認證，立委憑拳」、「這是外國人認知的台灣價值」，也有網友直言「怎麼像是嘲諷？」、「來訪的議員太沒禮貌了！花錢請人家來消遣自己！」、「老外沒禮貌，立法院很丟臉」、「有些失禮吧！」。