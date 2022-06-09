經典重現？斯洛伐克訪團赴立院 神複製「舉牌、全武行」戲碼

立法院上演拳武行多年，朝野鬥毆畫面，經國內外媒體無數次報導後，此次訪台的斯洛伐克國會訪問團，今在立院議場參訪時，一群人就在發言台前當著朝野立委的面，比起拳擊賽對峙的姿勢，作勢打架並拍照留念。這種「台灣特色」令人汗顏，但確實是如實模仿立委諸公的真實面貌，也多少顯示出台灣民主在國際中給人的印象。

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團今參訪立法院，朝野立委特別成立斯洛伐克國會聯誼會表達歡迎。在歡迎會上，斯洛伐克議員列霍茨基表示，斯洛伐克曾歷經紅色老大哥奴役，特別能理解台灣面臨共產強權的威脅；相信藉由俄羅斯在世界民主陣營受到的教訓，會讓企圖實施殘酷行徑的所有人有所示警。設宴接待的立法院長游錫堃說，台灣中國一邊一國是鐵錚錚的事實，呼籲全世界國會議員一起聯手對抗威權獨裁體制。

當訪問團進入議場參訪時，斯洛伐克議員齊阿克，與布拉提斯拉瓦省的省長德若巴，似乎對台灣的「國會生態」特別有興趣，兩人站在議場發言台前，身著西裝的他們面對面擺起拳擊場上的對峙姿勢，一副作勢扭打；站在省長後方的國會議員史丹奇克，特別「融入」假裝上前勸架，如實呈現真實的國會運作方式。

當時立法院祕書長林志嘉剛好站在齊阿克的身邊，場面搞笑，但看在台灣民眾眼裡，似乎有些五味雜陳。

斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團9日參訪立法院，團員參觀議場時好奇地模仿舉牌表決。（范揚光攝）

除了打架特色，由於民進黨在立法院占有多數，因此，近年議場進行法案表決時，民進黨團為確保黨籍立委投票的一致性，表決時往往會由黨團成員出面拿起「贊成」或「反對」的手板，「提醒」黨內立委該怎麼投票。儘管立院已休會，但手板仍放在議場桌上，斯洛伐克訪團看到後，也順勢高舉起「贊成」的手板，模仿起目前國會經常上演「多數輾壓少數」的場面。