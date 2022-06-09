近年來受到疫情等因素影響，缺工、營建原物料大漲，行政院公共工程會整理過去300多件公共工程流標情形，發現流標主因為未按照實際價格編列預算、未按實際需要定工期、契約書圖規定不合理，各機關工程在各階段如遇有調整計畫內容之必要，應儘速提報修正計畫。

工程會報告指出，缺工缺料及物價上漲是事實，但政府有因應對策，包括逐月管控砂石供需、以固定價格讓售砂石及飛灰、水泥貨物稅減半等，使混凝土量足價穩供應，相較於鋼筋價格自前年4月至今年5月物價指數漲幅為62％，砂石為2.16％，另就受國際價格影響部分，以契約物價調整機制因應。

工程會稱，近二年雖有疫情，但連續2年執行率達95％以上之高標，去年公共建設預算執行率更達95.87％，為近年最高；且9成案件順利決標，均顯示各項公共工程持續順利推動，公共工程在疫情期間仍能順利如期如質推動。

工程會表示，部分案件流標主因歸納為未按實際價格編列預算、未按實際需要訂定工期、契約書圖規定不合理，各機關應依物價合理編列預算、依工地特性訂定工期、審查契約規定合理性，並採用工程會訂定契約範本，各階段如遇有調整計畫內容之必要，應儘速提報修正計畫。

工程會強調，因應物價上漲情形，行政院已有因應對策及核實給付機制，各工程主辦機關應就個案編列合理價格、工期及契約內容負起全責，落實執行避免流標情形發生，若發生流標亦當務實檢討個案關鍵原因，對症下藥，讓工程順利進行。

行政院長蘇貞昌指示，後續請工程會持續督導協助各機關落實執行，隨時因應外在環境變化，提出有效的工程採購策略，並請各主辦機關及主管部會首長務必就所主管的公共建設負起責任，如有流標情事發生，應即主動釐清個案原因，找出解決問題的方法。