據說，寶島台灣的磁場能量，冠絕全球。能量指數最高的一是南港公園，另處是新竹縣的鹹菜甕（現稱關西鎮）。

這當然不是隨便亂說，而是其來有據。根據荷蘭科學家雅柏證實，台灣各地都蘊含比美國能量城亞利桑那州瑟多那市更高的能量。指數最高的是南港公園，其次是新竹縣關西鎮，當然還有其他多處，不勝枚舉。

依據這位博士「地穴能量」探測的結果，只要在南港公園發呆一小時，就勝過森林浴一整天。果然，遠來的和尚會念經，他念的這一本經，轟動武林，驚動萬教，許多民眾都紛紛慕名前來，呼吸吐納，打坐冥修，我也多次來此健走，但並未感受到腳底有什麼特殊的「地心吸引力」。

說新竹縣關西鎮地穴能量高，並不讓人感到意外，這裡外星球墜落的殞石多於全台，說不定磁場真的和其他地方不一樣。我是肉眼凡胎，看不見磁場如何運作，倒是記得這裡有一則「十文十武」的傳奇風水故事。

說故事的是著名的堪輿大師蕭木通，他老兄長髯飄飄，仙風道骨，據說，年輕時就已參破天機。他曾經抱著羅盤和尋龍尺，帶領一干徒兒，專程來關西鎮看風水，看來看去，被他看出一些名堂來。

他說，從新埔到關西，可以看到一座山頭，像一隻酣睡的老虎，山腳下的南和客家庄，比鄰而居，住有一姓范的和一姓謝的人家，祖堂建築形式一模一樣。兩戶人家各生十子，命運卻大不同，姓范的十子登科，姓謝的兒子卻各個務農。

左青龍，右白虎，南朱雀，北玄武，蕭大師詳細￼考察了兩戶人家的陽宅和陰宅，說得眉飛色舞，口沫橫飛，有些名詞玄之又玄，我想記也記不住。風水之說，不提也罷，我只關心他們的後代子孫際遇如何。

住在右側的是范朝燈，他曾擔任兩屆縣議員，一生修橋鋪路，博施濟眾，是關西著名的大善人。生了十個兒子，其中三位是哲學博士，兩位是醫學博士，五位高考及格。跨足台灣的法政、醫學、教育和農業，被稱為「十子登科」。

其中一位是台灣第一位獲得醫學博士的范光宇，一位是首位華裔日本法官范光遠，一位是阿扁時代被任命虛級化台灣省主席後來在司法院副院長任內退休的范光群，另一位是大家所熟知的范光棣教授，他常在臉書上貼文，對台灣的前途表示關切，最近發表一篇「給台灣鄉親一封公開信」，主張中國應該統一，引起網路上熱烈的討論。

住在左側的是謝惡古，名字兇惡，心地善良，世代務農，他和隔鄰的范家比賽￼生育，也不遑多讓，同樣￼生了十個兒子，各個都是「手把青秧插滿田，低頭便見水中天」的農夫。

媒體報導大多聚焦在范家，風水師也一窩蜂來看范家的風水，大家似乎忘了謝家的存在。謝家兄弟，胼手胝足，默默耕耘，「鋤禾日當午，汗滴禾下土」。當范家老九范光群擔任台灣省主席時，謝家老九謝元昌也當選關西鎮長，范謝兩戶人家，日月同輝。

一方水土養一方人，關西鎮地靈人傑，謝家的第三代也人才濟濟，有的是長庚醫院的醫生，有的是台北捷運局的工程師，他們在各個崗位上發揮己長，成了國家的棟樑。

范家的古厝，日前已被縣府指定為古蹟。潺潺西流的鳳山溪水，日夜不停的￼訴說著范謝兩家「十文十武」的故事。

作者為資深媒體人

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