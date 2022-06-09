國泰金(2882)旗下國泰世華銀行舉辦《2022下半年全球經濟與市場展望》，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，全球主要央行加速升息，預期全球景氣將進一步走緩，不過，上半年過度悲觀的情緒，卻也提供短期股市較好的評價支撐。林啟超提醒，美中歐三大經濟體都漸走緩，企業盈餘仍有下修可能，加上貨幣政策緊縮的遞延衝擊及烏俄戰事短期難了，「千萬不可當作像一兩年前那樣披上無敵星星」，需具備與動盪共存的風險意識，手中股票配置比重應低於過去兩年，拉長投資時間。

美股今年從高點一度大跌近2成，台股從萬八一度跌破萬六，根據行政院主計總處公告，5月消費者物價指數（CPI）年增率更達3.39％，突破2％通膨警戒線，各項數據顯示資本市場充滿令人不安的不確定性。

國泰世華銀行投資研究團隊最新報告指出，上半年金融市場巨幅波動的肇因，主要關鍵在於聯準會加大、加快升息動作造成投資人擔憂借貸成本增加，連帶衝擊景氣，且原停留在股市的資金，也有動機轉移至利率較高的固定收益投資工具，甚至直接退出；其次，則是烏俄戰爭使原本就複雜的局勢更添變數。

聯準會升息步伐如此鷹派轉變，引發市場對「硬著陸」的憂慮。林啟超表示，雖預期通膨趨勢將見頂緩降，但供給面需時間逐漸改善，且受到1.供給面需時間逐漸改善；2.結構面如房租、薪資、供應鏈調整等成本，未來一年趨勢偏上；3.需求面則面臨景氣趨緩壓力三大因素下，2023年底仍難回到舒適區。通膨疑慮仍高，利率升過頭不無可能，在貨幣政策遞延衝擊下，未來幾季景氣力道恐將都不會太強，經濟硬著陸的空間確實存在。

匯率方面，林啟超則認為，美元在利差優勢下上半年持續走升，但評估下半年再創高峰的機會不大；主要原因有二，除了市場幾乎已消化聯準會到明年的升息預期外，同時歐元區有望在7月展開升息循環，將壓抑美元強勢格局。

股市震盪，對長線投資者，往往創造優質部位的布局時間及空間，加上下半年各國面對疫情更朝向解封，都有好好拼經濟的企圖，預期資本市場將比上半年和緩些。

國泰世華銀行建議，股市部分配置比重應低於過去兩年，避免重押單一產業，同時拉長投資時間。債券部分，短年期債券利率若逾3％，可視為提供穩定現金流的良機，而長年期債券的利率風險較過去半年也大幅減輕。匯市雖美元強勢格局受到壓抑，但若美台利差擴大，且經濟下行風險提高台灣科技股下修壓力，將壓縮新台幣升值空間；建議把握布局美元資產的機會。