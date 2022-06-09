《花甲少年趣旅行》最新一集由趙樹海（左）、田麗擔任花甲。（MyVideo提供）

趙樹海（左）、田麗、張景嵐、羅宏正為《花甲少年趣旅行》最新一集旅伴。（MyVideo提供）

實境綜藝《花甲少年趣旅行》最新一集由田麗、趙樹海、張景嵐、羅宏正組成花甲／少年組合結伴去台東旅行。日前，羅宏正接受MyVideo專訪，談到對旅伴出遊的印象，他透露2014年曾和趙樹海合作過，當時對前輩的印象是充滿威嚴，因此不敢有太多互動，「這次相處下來卻發現趙爸體力驚人，多天旅行也不見疲態，途中還不時科普所見所聞」，大讚前輩根本是「一本移動百科」。

羅宏正表示，對田麗的初印象是艷麗優雅，相處後更發現她樂天、率性、大方的一面，由於田麗居住台東多年，她也豪氣的帶大家在她的地盤穿梭，有如在自家廚房般自在，羅宏正感謝田麗盡情分享當地人才會知道的好玩景點以及各種在地美食，「她還會問大家有沒有吃到，不是讓人感到大方而已，是真心想分享她覺得好吃好喝的東西，很溫暖！」至於合作多次戲劇拍攝的張景嵐，他笑說：「她是個大剌剌的漢子，相處起來很輕鬆，尤其很懂得跟趙爸相處，兩人父女的既視感太強了！」

羅宏正此行中格外佩服趙樹海能用循循善誘的方式分享花草樹木的辨別與特性，甚至融入哲學與自身的生命經驗，「記得最後一天我們在滿斗星空下，趙爸與我分享他的、他家人的、他一切覺得或許對我有幫助的事情給我聼。」羅宏正感謝的說，其實當天趙爸早就收工，又加上幾天的旅途，對方應該很累了，卻沒有上車休息，堅持陪著他等候最後的訪問。

羅宏正一行人挑戰划船，沒想到划行途中伴隨著一群狗兒大聲吠叫，羅宏正形容：「隨著這個怒吼吠聲望去，只見一處茂密的樹林，心中驚覺狗群可能看到阿飄，不然怎麼吠得如此凌厲？」他說：「還可看見一群猴子在樹林間左右擺盪，伴隨著吠聲環繞的森林裡，宛若是動物們的赤壁之戰。」實境綜藝《花甲少年趣旅行》於每周六晚上10點MyVideo線上獨家播出。