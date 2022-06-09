知名作家兼主持人吳淡如，近年從螢光幕轉戰podcast，時常在臉書分享所見所聞及生活日常，不過近來卻坦承自己是「不孝女」，讓網友好奇究竟發生何事?她才吐露原因是因為忘記爸爸生日，更不忘自嘲：「最近的腦絕對有洞，因為腦容量用完了」。

吳淡如表示自己竟忘記父親86歲大壽，還是父親把自己跟弟弟聚餐的照片傳來提醒才想起來，讓她在5分鐘趕緊請弟媳幫忙包紅包給父親，藉此掩飾自己不孝的事實，更不忘自嘲：「最近的腦絕對有洞，因為腦容量用完了」，接著提到父親是雙子座「表面很隨和，但是內在沒那麼好搞」，更強調他處事八面玲瓏，個性過於直白的自己肯定鬥不過。

吳淡如遺忘父親86歲生日，自嘲是「不孝女」。(吳淡如臉書)

最後，吳淡如除了祝福父親生日快樂，也強調對自己而言，他一直都是個好爸爸，更曝光小時候父女倆的合照寫道：「在我們家所有的小孩子中，我爸爸是最疼我的」，接著吐露內心話：「小時候沒有少過我們一頓飯，還有這些年難搞的部分我弟弟弟媳都承接了，大恩不言謝，啾咪，反正是一家人請繼續撐下去， 86歲生日快樂，祝你還能夠繼續追敢跑跳很久」。

對此， 網友紛紛留言：「恩怨情仇糾結一輩子，難怪出家人最清涼」、「妳哪裡有不孝，妳把自己過得好，光宗耀祖，形象好，父親一定以妳為榮」、「這段文字也算是孝順的一種呈現」、「不能認同更多的天蠍直白」、「看淡如的發文，太提神了，喜歡」。