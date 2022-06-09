（「由鉅惟上」率先引進採用醫療級316L不鏽鋼的出水設備，為住戶用水安全把關。圖／業者提供）

後疫情時代，隨著居家時間變長，居家環境的健康安全更顯重要。七期指標建商針對此一趨勢，紛紛針對居安建置各項措施，其中，「由鉅惟上」更率先引進採用醫療級316L不鏽鋼的出水設備，搭配住宅全屋軟水設備與不鏽鋼給水管，全天為住戶用水安全把關。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，豪宅市場的標配精益求精，以往比的是品牌、價位或設計風格，然而這次疫情讓許多人居家時間延長，開始對影響健康的生活環境提高關注，因此，品牌建商若能針對這些需求在規劃上做得更細和超前佈署，自然更受住戶青睞，也會強化客戶對建商和建案的信賴。

如位於七期市政園道旁的預售案「由鉅惟上」，包含衛浴、廚房空間的出水龍頭皆採用義大利不鏽鋼發展協會認證，全球工藝龍頭品牌「CRISTINA RUBINETTERIE」的INOX系列產品，採用 AISI 316L不銹鋼材料，提高住戶用水安全也可避免在清潔保養時過量的使用化學清潔劑。

其中，316L不鏽鋼為能抵抗空氣及化學介質腐蝕的一種高合金鋼，具無毒、耐用、耐腐蝕的特性因含碳量極低，對於人體肌膚都是不排斥不過敏，常被用作醫療用途，又被稱為醫療鋼，且不易氧化變色的優點，更是非常適合用於台灣的潮濕海島型氣候。

此外，「由鉅惟上」一樓設立物流專區，規劃無接觸式交付動線減少接觸風險，電梯更全面搭載自動除菌離子設備，住家與公設空間皆採獨立排氣，更有全熱交換暨PM2.5淨氣設備，保障空氣品質，種種細節體現出由鉅對於居安的極致用心。

七期豪宅中同樣針對水質把關的還有「大陸麗格」，以SYR德國雲端智控全屋軟水系統，將自來水中的添加劑濾除，而「國泰層峰」也有配備德國格溫拜克淨水系統，確保水質安全無虞。

除了淨水系統之外，三面採光的「寶璽天睿」則在大廳及住家皆配置三菱RVX系列全熱交換器，住家更標配了TORNEX 的外氣清淨系統，以日本獨家專利的高壓靜電濾網，有效去除與過濾各種空氣污染物質；「大陸寶格」考量住戶隱私性及便利性規畫專屬電梯系統，可自地下室或一樓直達所選樓層，中途不再另外停靠，減少與他人共乘的染疫風險。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，全球疫情也為建商帶來新的思維、除了競相在軟硬體做到極致，品牌好感度也反映在對住戶生活的細節規劃，止於至善，成為社區的有價資產與無形價值，對房價保值推升自然也有一定的作用。