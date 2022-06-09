大車隊（2640）今（9）日股東會通過配息3.5元，發放率85％、現金殖利率約4.48％。台灣大車隊集團董事長林村田表示，大車隊在境管期間業績仍有成長，解封後觀光客增加，業績持續看好，目前市佔率24％，居規模第一。

再者，看好多元化計程車在三至五年內會與小黃數量相當。大車隊目前多元化計程車達5,000輛，小黃約1.7萬輛，年輕人喜歡多元化計程車，但小黃有路邊攔車優勢。

大車隊去年合併營收20.89億元、年增4.82％，稅後純益2.36億元，EPS為4.11元，本益比17倍，創歷史新高；今年第一季營收6.28億元、年增18.9％，營業毛利2.97億元、年增14％，毛利率47％，營業利益1.28億元、年增23％，稅後純益1.01億元、年增21.2％，EPS為1.78元，營收、EPS創單季新高。

林村田期許，55688讓用戶生活更便利，集團持續透過大數據、AI挖掘用戶需求，開放平台及場域，廣邀策略合作夥伴攜手打造「新生活服務生態圈」。

大車隊推進多角化經營，今年第一季計程車媒合、廣告媒體業務營收持續穩定成長，生活媒合服務營收同時大幅成長。疫情改變消費者習慣，可望促進交通出行、生活媒合服務單量躍升，有助55688 APP生活媒合平台成長。

為致力提升用戶體驗與黏著度，55688 APP生活媒合平台不斷推出新服務與新活動，「潔衣家」為全台最大專業智能洗衣廠，持續優化APP使用介面與推出四大超商寄櫥送洗件件100元，優惠活動加碼至6月底；近日疫情嚴峻，「生活大管家」5月率先業界推出「居家安心方案」，居家清潔及消毒一次完成。

大車隊是目前非現金支付工具最多的平台，與多家公司都有點數合作，林村田表示，希望未來乘客都可以利用點數來免費搭車。目前大車隊非現金支付佔比近五成。

大車隊集團今年成立台灣智慧生活網子公司，結合集團旗下台灣大車隊、55688代駕、全球快遞、潔衣家、生活大管家、金讚汽車保修和台灣大旅遊等，提供650萬用戶洗衣、快遞、居家清潔、代駕、保修、旅遊等生活媒合服務。