國民黨突襲徵召前行政院長張善政參選桃園市長，爭議餘波盪漾。國民黨智庫執行長柯志恩今證實，智庫當時所做的黨內民調並沒有將張放入，後來若不是張要選，「大概就是魯明哲」；相信黨中央高雄市長提名，會以桃園市長徵召為鑑。

柯志恩表示，在徵召張善政前，智庫幾波桃園市長民調，通常都是立委魯明哲第一，依序才是立委萬美玲與黨前副祕書長羅智強，那時候沒有把張善政放進去；依當時民調，萬、羅過幾周或許有機會打平，但若不是張決定要，局大概就是魯。

柯志恩說，當時民調看來，魯明哲就是大家能接受的人選，最後張善政被突然徵召，也讓她有點驚訝，分析張應在中常會徵召前不久才決定，她也不覺得黨主席朱立倫口袋裏面有特別名單。

柯志恩認為，正因為桃園市長選舉徵召，沒有事先在地整合引發爭議，黨秘書長黃健庭近日才特別到高雄市議會溝通。

柯志恩說，高雄市長提名不能等，但看到先徵召的張善政現在還在整合桃園地方，如果高雄能整合好再提名，選舉節奏與張也等於同步進行；高雄要記取桃園市徵召教訓，與其早早找個人出來，還不如推出大家共同可接受人選。