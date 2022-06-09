花蓮吉安鄉公所推展原民傳統編織，邀請部落手工藝職人指導部落婦女，將原民風的圖騰及色澤融入台灣早期常見的茄芷袋中，帶領原民風創新潮流。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉公所推展原民傳統串珠技藝，邀請部落手工藝職人指導部落婦女，運用顏色多變的串珠製作原民風掛畫，盼能藉此培育族人一技之長。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣傳統尬原民元素迸出新滋味！花蓮吉安鄉居民涵蓋原住民、閩南、客家、外省4大族群，文化多元，吉安鄉公所日前邀請手工藝職人，改造有復古阿嬤袋之稱台灣傳統茄芷袋，將手提包變成後背包，同時還結合原住民族圖騰，打造既時尚又實用且兼具美學的創意手工藝品，延伸原民傳統編織技藝之餘，亦帶領原民風創新潮流。

吉安鄉公所推展原民傳統編織、串珠技藝，邀請部落手工藝職人陳美玉、張春妹，舉辦系列「串珠研習、原民風背包創意研習」，指導部落婦女傳統技法，運用簡單素材融入巧思創意，延伸製作出各式各樣的新創作品。

其中，原民風背包是以台灣早期常見的茄芷袋為基底，一針一線在袋子上縫繪出原民風的圖騰及色澤，由於成品從無到相當費時，不少學員不分日夜辛苦創作，當他們看見作品時，不敢相信能透過雙手做出類似從百貨公司購買的時尚包，除開心地替自己鼓掌，更喊著「一定要背出門和大家分享」。串珠研習課程則因素材取得容易、顏色多變，學員在創作原民風掛畫過程中，備感成就。

原民所長江夏枝說，本次研習課程以傳統技藝傳承為重點，培育族人一技之長，傳承祖先文化美學，同時還賦予傳統茄芷袋全新風貌及生命力，成為一件時尚、實用、美觀且獨一無二的手工後背包、旅行提袋、側背包等，讓更多人藉此看見吉安原民創作的巧思與能量。

吉安鄉長游淑貞表示，見部落婦女們將一顆顆看似簡單的珠子蛻變成生動的原民風掛畫時，感受到原民傳統技藝正拓展、提升及普及化，相信這對部落經濟發展有相對的助益，盼習得技藝的學員能精進創作，創造部落全新產業。