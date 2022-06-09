新冠肺炎染疫者遺體是否要在24小時內火化引發議論，疫情指揮官陳時中更是說法反覆，先是稱沒要求24小時內處理遺體，隨後改口，盡快就是希望要在24小時內，只是沒有明寫。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，政府公文應該要明確，不該含糊不清，讓民眾無法遵守跟執行，痛批陳時中是冷血的報數機器。

蔡壁如指出，染疫者遺體到底要不要在24小時內火化，應該回歸務實面，新冠肺炎被列為第五類傳染病，而且會快速傳染，依照規定，第五類傳染病要在24小時內通報，部分第五類傳染病要在24小時內要火化或深埋，新冠肺炎則只有寫盡快。

對於陳時中說法反覆，蔡壁如說，陳時中只會講很多幹話，問題就是現在含糊不清，造成官員可以推拖，如果做得好舊歸功陳時中，如果做不好，就推給地方甩鍋，這就是陳時中。

蔡壁如炮轟，陳時中沒有感受到人民的喜怒哀樂，只會每天下午記者會報數，尤其是很多政策都是單向丟出去，民眾的痛苦跟遺憾都沒感受到，陳時中就是冷血的報數機器。