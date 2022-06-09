聯合國今天公布的報告指出，COVID-19疫情與氣候變遷衝擊之外，烏克蘭戰爭產生的漣漪效應推高了糧食與能源價格，讓金融危機惡化，數以百萬計人生活更加困頓。

美聯社報導，聯合國全球危機應對小組表示，戰爭「讓全球生活成本危機加劇，是至少1個世代所未見」，衝擊聯合國2030年前終結全球赤貧並完成其他16項目標的志向。

這個由聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）任命、評估2月24日俄羅斯入侵烏克蘭衝擊的小組也發現，6成勞工實質收入較疫情前減少，最貧困國家中有6成正陷入債務困境或有很高風險陷入債務困境。

擔任小組主席的古特瑞斯在記者會上表示：「這場戰爭對糧食安全、能源與金融，帶來系統化、嚴重且還在加速的衝擊。」

他說，這場戰爭和其他危機「恐導致空前饑荒與窮困，造成社會和經濟失序」。

古特瑞斯警告：「弱勢族群和脆弱國家已受重創，但不要搞錯，因為沒有國家或群體能倖免於這場生活成本危機之外。」

古特瑞斯說，食物價格接近歷史高位，肥料價格翻漲，「如果沒有肥料，玉米和小麥短缺的情形將擴大到稻米等所有主要作物，對亞洲和南美洲數十億人會造成毀滅性影響」。

根據這份報告，在有數據的53個國家中，有41國約1.8億人預計今年將面臨糧食危機或更糟狀況，預計2023年全球將增加1900萬人面臨「長期營養不足」。