防區內攻擊武器（Stand-in Attack Weapon，SIAW）

美國空軍已和3家公司簽約，參與為F-35戰機研製新武器的第一階段。而這項新專案在於研製空對地防區內攻擊武器（Stand-in Attack Weapon，SIAW），以摧毀敵方防空系統。

據《防務新聞》（Defense News）9日報導，洛克希德馬丁（Lockheed Martin），諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）和L3Harris Technologies本周說，美國空軍5月25日已選定他們參與這項為期3個月的合約。而美國空軍周三說，每家企業可獲得200萬美元（近6000萬台幣）。

Lockheed Martin SiAW (Stand-in Attack Weapon) pic.twitter.com/eq7vRIaPrp — Alex 🌻 (@alexgarcialonso) June 8, 2022

美國空軍在2023 會計年度的預算提案證明文件中說，將準備進行SIAW專案。而2023年預算提案中首度要求提撥7800萬美元（約23億台幣），以開始採購 42 件SIAW武器。

美國空軍說，這款武器能讓它打擊形成「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）區的敵方目標，並能迅速移動。而這些可能的目標包括聯合防空系統、飛彈發射裝置、攻陸和反潛巡弋飛彈發射器，GPS干擾器和反衛星系統等。

防區內攻擊武器的射程比遙攻武器短，而遙攻武器通常是從敵人防區外，由B-52等轟炸機發射。諾斯洛普格魯門業務發展總監司圖亞特（Michael Stuart）說，至於防區內攻擊武器，則是戰機在穿透敵方領空，接近敵方目標後再發射。