《綜藝新時代》最新一集造訪南投日月潭，體驗養殖總統魚。（民視提供）

民視《綜藝新時代》本周將到南投日月潭體驗養殖總統魚，主持人阿翔在開場介紹時，較遠的小豬和卉妮因為距離聽不清楚，往前移動時竟不小心把一旁的梔梔擠下船，伸手解救的馬國畢才剛伸出手就也一起掉下水，阿翔見狀忍不住調侃：「像這種救人會掉下去的行為，就是老藝人才會做的哏。」語畢也心軟的拿繩索拯救兩位，想說這樣就不會被拉下水，沒想到調皮的籃籃逮到機會，直接從後面把阿翔送下船去，讓阿翔氣到說不出話。

職人賴福進跟大家解釋，日月潭有分為「日潭」及「月潭」，一般遊客都是在日潭活動，月潭則是比較清幽，因此才把總統魚的復育平台設置在此。在看總統魚之前，職人先帶大家欣賞當地的「老大」-超大尾的鱸鰻抓起來。職人賴大哥說早期鱸鰻都會上岸吃雞、鴨，最大長度將近兩米，因此老一輩的都非常怕牠，接著就請藝人們試著徒手試抓，沒想到尾巴力氣超大的鱸鰻直接翻過桶子往女藝人衝，嚇得她們尖叫四散。

在設完陷阱等魚虎上鉤時，職人賴大哥帶大家體驗一下「SUP立式划槳」以及「魔毯」當地水上活動，阿翔提議再玩一次小琉球也有舉辦過的擂台賽。在經過激烈的對打後，晉級冠軍賽的藍藍跟小豬火藥味超濃，小豬直接嗆聲說只要她贏了，藍藍就必須交出一集主持棒，超有信心的藍藍霸氣回應：「我輸了就讓5集」，讓現場氣氛high到最高點，最後2人雙雙入水，小豬因被判定先倒地飲恨，籃籃則是因為保住女主持人位置興奮舉手歡呼。