28歲台灣女學生曾以琳到韓國攻讀博士，2020年11月在首爾街頭遭酒駕金姓男子撞死，此案歷經南韓司法三審再發回重審，今天金男獲判8年徒刑定讞，曾以琳父母親表示，思念女兒的心和心痛是一輩子的事，8年實不足以彌補傷痛，希望韓國法律能提高酒駕的刑罰。

任職部立嘉義醫院的曾父表示，真的非常感謝大家的關注，我們已經精疲力盡，首先要感謝你們大家的幫忙，8年的判決對我們來說實在不以彌補我們寶貝女兒的一生，以及我們家庭的傷害，我們的家已經破碎了，思念女兒的心和心痛是一輩子的事！

曾父表示，希望韓國政府能夠正視酒駕的可怕如同預謀殺人，希望他們能夠在法律上提高刑罰，這樣才能夠保護韓國的人民，我的女兒的犧牲希望能夠讓社會大眾能夠注重警惕酒駕的嚴重性，她的死才不會白白的犧牲。

曾母表示，雖然很高興終於最高法院駁回了兇手的上訴，最終判8年，已經是韓國對於酒駕最高的判決，但是對我們來說仍是傷心不已，我的女兒不會再回來了，8年如何補償我女兒的一生？我們每一天都心痛哭泣想念我們的女兒。

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