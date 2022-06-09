今年11月21日開幕的卡達世界盃足球賽，32支參賽隊伍已經有30隊出列，剩下兩個名額將在台灣時間下周二和周三凌晨的跨洲附加賽產生。14日凌晨2點，先由亞洲區出線隊伍澳洲，迎戰南美洲資格賽第5名的秘魯；15日凌晨2點，則由中北美及加勒比海區資格賽第4名的哥斯大黎加，對壘大洋洲出線隊伍紐西蘭；兩場比賽都在卡達世界盃的其中一個比賽場地——艾哈邁德.本.阿里體育場舉行。近年由於新冠疫情的關係，許多足球比賽的賽制都有更改，跨洲附加賽以前都是踢主客兩回合，但今年則是一戰定生死。

澳洲自2006年德國世界盃起，已經連續4屆世界盃踢進會內賽，其中有兩次是通過跨洲附加賽晉級，包括06年以大洋洲冠軍身分，PK戰淘汰當年擁有名將佛蘭(Diego Forlán)的烏拉圭。06年轉入亞洲足聯後，2010和14連續2屆拿下亞洲區出線資格，上屆(2018)則再度擠進跨洲附加賽，總比數3：1淘汰中北美代表宏都拉斯。秘魯2018年暌違了8屆世界盃後，隊史第5度再闖會內賽，當時就是通過跨洲附加賽出線，兩回合2：0淘汰的對手是大洋洲冠軍紐西蘭。

澳洲和秘魯隊史僅交手過一次，也是2018年俄羅斯世界盃會內賽，兩隊同在C組，秘魯在最後一輪小組賽中，以2：0戰勝澳洲，但雙雙遭到淘汰。澳洲日前在亞洲區附加賽2：1險勝阿聯大公國，取得參加跨洲附加賽的資格；秘魯則在稍早前友賽紐西蘭，以1：0小勝。秘魯主打4-1-4-1，以穩守反擊為主，澳洲則變化較多，從資格賽到友誼賽，4-4-2、4-2-3-1、和4-1-4-1都用過。澳洲在亞洲區小組賽最後倒數3輪，先被阿曼逼平，再連續敗給日本和沙烏地阿拉伯，才導致需要踢附加賽爭取出線。秘魯雖然僅獲南美洲第5名，但曾經擊敗烏拉圭、哥倫比亞和智利等強權，作客1：0擊敗哥倫比亞，更可以說是間接使哥倫比亞出局的關鍵。估計秘魯實力略勝一籌，相信澳洲亦會以防守為首要任務，推薦2.5球小，秘魯勝，正確比數1：0。

哥斯大黎加近5屆世界盃4次晉級會內賽，4次都是拿下中北美洲資格直接晉出線，唯一失利是2010年南非世界盃，哥斯大黎加以小組第4踢跨洲附加賽，兩回合1：2不敵烏拉圭。紐西蘭剛好在2010年取得隊史第2次參加世界盃的資格，而且在會內賽一鳴驚人，連3場小組賽踢平，包括1：1平義大利。兩隊也是僅交手過一次，07年的友誼賽，哥斯大黎加4：0大勝紐西蘭。

談到跨洲附加賽，紐西蘭可說是經驗豐富，因為大洋洲只有0.5個出線席位，冠軍球隊必須踢跨洲附加賽爭取，06年以前要踢贏澳洲成為大洋洲冠軍並不容易，但澳洲轉入亞洲區後，紐西蘭就穩當大洋洲一哥。2010年通過附加賽1：0淘汰亞洲的巴林晉級；2014年面對快打旋風的墨西哥，兩回合3：9被淘汰；上屆則不敵秘魯。紐西蘭最大的問題是大洋洲的對手實力平庸，而他們近年也很少約戰實力較強的對手，不如哥斯大黎加在中北美洲有美國、墨西哥和加拿大等強勁對手。推薦哥斯大黎加勝、正確比數2：1。