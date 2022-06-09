南開科大擬將校產捐贈給暨南大學，消息傳出後，引發軒然大波，南開科大董事顧珮箴甚至跳出來嗆聲，形容暨大是「深山老林裡面臥病多年的窮秀才」，反對兩校合作。但此案目前尚未提交到教育部，暨大則回應，該校校務基金達新台幣16億元，招生情況佳，目前情況尚屬徵詢階段，否認所有指控。

顧珮箴在影片質疑暨大的財務形況，提到暨大自107到113學年度校務基金短絀新台幣3.8億元，並且南開科大距離暨大遙遠，兩校車程需要38分鐘，認為暨大是「無以為繼的學校，任何合作都是空談」。

暨南大學校長武東星回應，針對兩校合作案，暨大目前也是處於被徵詢的階段，對於南開科大師生還有高層對此感到不滿，也強調能以同理心體會。

至於暨大的財務情況，武東星指出，校務基金高達新台幣16億元，但基於不同法規的規定，不同款項都有各自的指定用途，因此被指控財務短絀的部分，應是一部份的現金存款。

暨大也補充說明，強調招生情況穩定，今年度學士班註冊率達98％，將近滿招，博士班也高達93％，總註冊率近95％。在校內外軟硬體建設方面，則與埔里基督教醫院與台中榮民總醫院埔里分院分別簽訂合作備忘錄，也積極申請護理系學士班，同時也不斷更新校內建築與設施，未來將有嶄新學生宿舍、太陽能綠電設施與汽機車遮雨棚、雙語真人圖書館與語言中心，以及全新開幕學生餐廳園區。

武東星也提到，私校捐贈校產並不容易，專有名字被稱為「有負擔的捐贈」，流程必須先停招，再來則是走完相關流程、停辦、財務清算，之後才能展開捐贈。對受捐贈方來說，當然也不能輕易接受，必須完成縝密地評估，才能展開作業。

教育部技職司長楊玉惠說明，南開科大校產捐贈暨南大學，目前進度僅在南開科大董事會「有這樣的意向」，僅將意向書送給暨大參考，想了解暨大是否有討論合作的意願，因此目前尚未進入實質捐贈的程序，更沒有所謂停辦的事情，「那更沒有報部的這樣一個動作出來，因為現在都只是在意向徵詢」。

楊玉惠強調，假如暨南大學也有意願，兩校就得啟動相關校內程序，並且在校務會議通過之後，才能夠正式啟動後面的捐贈流程。