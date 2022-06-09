一家全球性銀行業組織表示，俄羅斯今年經濟將萎縮15%。西方國家的強硬制裁行動、企業大批撤離俄羅斯、俄國人才外流，以及出口大幅滑落等影響，將一舉抹去俄羅斯經濟過去15年來的努力。

國際金融協會(IIF)在一份報告指出，它不認為戰事會停火，並且在未來幾個月，西方制裁行動可能會擴大影響。

IIF的副首席經濟學家Elina Ribakova在周三的一場新聞會上表示，在入侵之後，西方制裁導致了30年投資的全面瓦解。另外歐洲如果要擺脫對俄羅斯能源的依賴，歐洲經濟將在中期內遭受沉重打擊。

儘管俄羅斯經濟成長大幅放緩，該國人民的支出能力正在減弱，但是由於石油和天然氣價格飆升，使得俄羅斯經常帳盈餘在最近幾個月達到創紀錄水準。

但是Ribakova說，該盈餘和盧布匯率的反彈，不應該被視為是俄國經濟已經持穩，表現優於預期。

Ribakova指出，俄羅斯央行擁有豐厚外匯存底，俄國企業和消費者卻無法動用外匯，讓進口表現崩潰。

另外隨著時間推移，西方制裁的影響會顯現和更加嚴重，特別是如果歐洲開始大幅削減石油和天然汽進口的話，對俄羅斯更是加大打擊。

IIF還預估，俄國今年進口將萎縮28%，出口減少25%。

Ribakova也表示，西方制裁額外的措施，例如與金融系統或重要出口相關的，未來都有可能出現，並且會對俄國經濟帶來嚴重打擊，也會損害俄國持續進行戰爭的能力，然而，這些也會給施加制裁的國家帶來衝擊。