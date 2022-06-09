美國聯邦貿易委員會（FTC）主席Lina Khan表示，國會議員們對特斯拉駕駛輔助系統「Autopilot」提出的擔憂，「我們已經注意到了」。

依規定，FTC主席Lina Khan周二在接受媒體訪問時，對於該機關是否已經對此展開調查並未給出明確答案，既未證實、也沒有否認，僅表示：「可以確定的是，你知道，這個議題許多國會議員相當關注，也已致函本單位，所以這肯定是我們已經注意到的事」。

特斯拉未回應媒體置評請求。

去年8月美國參議員Ed Markey和Richard Blumenthal呼籲FTC對特斯拉展開調查，稱這家汽車製造商以「完全自動駕駛功能」來行銷自己的駕駛自動化系統，進而誤導消費者並危害公眾。

FTC若對此展開調查，之後便可能對特斯拉提起訴訟，以促使該公司改變其描述Autopilot功能的方式。而這也可能導致特斯拉聲譽受創。

在美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）對特斯拉Autopilot系統和特斯拉電動車衝撞停靠路上之緊急車輛的事故展開調查後不久，國會即在去年8月發函給FTC。

自2016年以來，NHTSA已對35起與特斯拉車輛有關的事故展開特別調查，而這些事故都疑似使用了Autopilot等先進的駕駛輔助系統。截至目前為止，這些事件已通報造成14人死亡。