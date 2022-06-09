日本職棒推薦賽事 : 6/10(五) 17:00，養樂多燕子@軟體銀行鷹(系列賽首戰)

衛冕軍養樂多燕子今年交流賽打得順風順水，已連續贏下4個系列賽，交流賽戰績9勝4敗與阪神虎並列龍頭。本週交流賽進入最終週賽程，養樂多將於週末作客挑戰意圖重返榮耀的軟體銀行鷹，養樂多想拿下今年交流賽優勝勢必要贏下對軟銀的系列賽。養樂多去年交流賽曾以三連勝擊潰軟銀，今年面對找回打線威脅性的軟銀，養樂多的重砲部隊還能帶領球隊重演去年橫掃軟銀的劇本嗎?

養樂多在交流戰打擊手感火燙無比，13場賽事中打出18支全壘打，團隊攻擊指數高達0.795，場均能攻下4.6分。打線上除了山田哲人及村上宗隆兩名重砲持續有穩定的長打貢獻，向來不以長打能力見長的快腿塩見泰隆也貢獻3發全壘打，打線狀態處於高檔。在強勢火力掩護下，養樂多已近一個月沒連敗過，在央聯戰績榜也漸漸拉開與讀賣巨人的差距，領先勝場差已達4場，繼續獨步央聯。

軟銀本季揮別去年的積弱不振，開季至今都維持著穩定的團隊攻擊狀態，打線上雖然陸續傷了栗原陵矢及上林誠知兩名外野手，但兵多將廣的軟銀攻擊火力並未受到影響，前兩季嚴重退化的游擊手今宮健太，在球團找來洋砲游擊手葛維斯(Freddy Galvis)後產生危機意識，今年打擊率0.340是個人生涯首度打擊率突破3成的賽季，反而取代葛維斯成為球隊先發游擊手。而上季因傷僅出賽37場的洋砲格拉西亞(Yurisbel Gracial)，本季滿血回歸後狀態極佳，交流戰的得點圈打擊率高達0.357，依舊是陣中不可或缺的重砲。

養樂多系列賽首戰預計由老將小川泰弘先發主投，小川泰弘季初調整不佳，4月自責分率高達4.50，遭到球隊下放二軍調整，但5月重返一軍後表現脫胎換骨，連續投出5場優質先發，期間自責分率僅有0.67，是養樂多近期繳出優異戰績的功臣之一。軟銀此戰預計由千賀滉大領銜主投，千賀本季先發10場投出7場優質先發，本季在67.1局的投球局數中，僅被打出1發全壘打，自責分率1.60更高居洋聯榜首，雖然洋聯強投輩出，但筆者認為近幾年持續有出色演出的千賀滉大依舊是現階段最具宰制力的投手。

打擊方面，雙方的攻擊數據乍看差異不大，但攻擊風格卻大相逕庭，軟銀本季大多靠著出色的打擊串聯搶分，而養樂多則是利用長程砲火攻城掠地。兩隊此戰先發投手千賀滉大與小川泰弘都擁有出色的續航力，雙方牛棚本季表現也相當穩定，在出色的投手合力壓制下，要靠連續安打得分的難度相當高，養樂多有多名打者具有一錘定音的能力，因此筆者預期養樂多能在這場投手戰中靠著關鍵長打搶下勝利，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。