新北市金山區磺港漁港9日上午發生一起火燒船意外，火勢雖迅速撲滅，但金山警方發現，起火的漁船是日前基隆地檢署起訴，走私13億元K他命案件中的「誌誠168號」漁船。基隆地檢認為，雖有可能單純只是意外及巧合，但也不排除可能是其他集團成員洩憤的行為。

海巡署偵防分署苗栗查緝隊3月間接獲線報，販毒集團有意利用「誌誠168號」漁船，在海上交易毒品，再於新北市金山磺港漁港闖關上岸。在基隆地檢署檢察官江柏青指揮下，在「誌」船查獲56個機油桶，內含1118公斤「三級丁氧羰基去甲基愷他命」，純度高達98％。

基隆地檢日前將「誌」船的陳姓船長、接應毒品的張姓司機依違反毒品危害防制條例第4條第4項「運輸第四級毒品罪」嫌起訴。也將船上的方姓船員及外籍斐姓漁工依幫助運輸第四級毒品罪起訴。

但9日上午，「誌誠168號」漁船突然起火燃燒，也引起檢方的重視。檢方認為，該船相關的事證均已查扣完成，雖然還在檢方扣押中，但漁船上其實沒留下什麼東西。再加上，主嫌陳姓船長及漁工等相關人等，目前都還在押，初步應該可以排除滅證之類的動機，多少有點匪夷所思。

不過，檢方指出，雖然不能排除是起單純的意外、巧合，但由於日前全案才起訴，在這個時節漁船就起火燃燒，也有可能是販毒集團的漏網之魚，利用縱火燒船洩憤。對此，還需要警方進一步協助調查，看是否能從火燒船事件中，循線找到可疑的其他線索。