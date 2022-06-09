王世堅送歐式古鏡 要柯文哲照照自己的靈魂

台北市議會下午進行市政總質詢，「頭號柯黑」台北市議員王世堅今日再循慣例準備好禮，要送給市長柯文哲，這次送上一面歐式風格的鏡子，呼籲柯回辦公室後攬鏡自照，看看自己的靈魂，並要對方「承認錯誤從中學習」，珍惜任期最後半年好好為北市做事。
王世堅說，有句成語叫「相由心生」，意思是心裡想的是什麼，大概會在面相上顯露出來，所以有句話說，每個人都要為自己的面相負責，尤其是40歲以後，不過因為疫情的關係，近年來大家都戴著口罩，不曉得市長多久沒照過鏡子了，但回去辦公室後可以好好脫下口罩、對著鏡子看看自己。
王世堅說，所以他今天就準備鏡子來送給柯文哲，希望對方能透過鏡子看看自己的靈魂，同時也要送出8個字「承認錯誤從中學習」，因為柯還有半年時間，可以好好為台北市來做事。
柯文哲接著笑問，「這是送的還是會拿回去？如果當道具我就不接受」，王世堅則說，過去送的腳踏車和書本柯都收了，這次送的鏡子就好好收著，回家好好照照自己，最後該面歐式古鏡由柯幕僚代表收下。
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