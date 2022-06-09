竹東鎮康莊街一處社區住宅後方擋土牆邊坡土石滑落導致崩塌，造成4戶民宅受災，副縣長陳見賢到場勘災慰問4戶受災戶。（羅浚濱攝）

近日連續豪雨，新竹縣各鄉鎮傳出土石崩落災情，竹東鎮康莊街一處社區，8日晚發生住宅後方擋土牆邊坡土石滑落導致崩塌意外，有4戶受土石影響，其中2戶室內遭土石沖入，受損嚴重，幸未造成人員傷亡，4戶12人被緊急撤離。

受災最為嚴重的洪姓民眾住家，2樓廚房遭土石流入侵，一旁的和式房間滿目瘡痍。洪姓受災戶表示，8日下午4時許，2個小孩在2樓居家學習，突然聽到如雷般的轟隆聲及震動感，他從3樓主臥室往下一看，驚見土石崩落情形，便帶著妻小盡速離開家中。

農業處長范萬釗初步現勘指出，民宅後方坍方處土地屬私人的丙種建築用地，為預防豪雨持續影響居民安全，將先做緊急處置，以帆布覆蓋土石崩落部分，防止鬆軟土石繼續滑落，該處將會與公所與水土保持義務人，也就是社區開發商共同協商討論後續復建問題。

副縣長陳見賢9日偕同竹東鎮長張順朋等人到現場勘災，並發給4名受災戶每戶5千元急難救助慰問金，指縣府會全力協助復原，與公所攜手解決後續問題，還給居民安全無虞的居住環境。因這波梅雨鋒面影響到14日，提醒住戶這段時間切勿返家居住，以維安全。