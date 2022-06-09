《英雄聯盟》夏季賽即將開打，各大賽區精彩賽事自6月起陸續回歸，中/韓/歐/美等4大賽區中，首先第1個敲響戰鼓的是奪下2022季中邀請賽冠軍(MSI)的中國賽區(LPL)，LPL預計將在本週五(6/10)開打；緊接著韓國賽區(LCK)預計在下週三(6/15)開打，歐洲賽區(LEC)及北美賽區(LCS)則是預計在下週六(6/18)同日開打。

率先開打的LPL夏季賽，參賽的17支隊伍將延續春季賽單循環BO3(3局2勝制)的賽制，爭奪本季的LPL冠軍獎盃以及2022世界大賽的參賽資格。6/10開幕日安排有2場比賽，分別由iG戰隊對陣WBG戰隊、EDG戰隊對陣趣加鳳凰(FPX)，比賽精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

6/10(五)16:45，WBG戰隊@iG戰隊 推薦：讓分「WBG戰隊－1.5(局)」勝

WBG上個賽季例行賽以11勝5敗的戰績(排名第6)晉級季後賽，並在第3輪的比賽以2：3敗給京東電競(JDG)於6強止步；新賽季WBG在陣容方面變動不多，成員多半是前蘇寧易購(SN)的班底，比較大的調整是從二軍徵召上路選手Decade作為主力選手TheShy的替補。另一方面，iG上個賽季例行賽僅以5勝11敗的成績(排名第14)未能晉級季後賽；新賽季iG在陣容方面同樣變化不大，只有找來Mole(前WE選手)和Yuekai共同擔任中路的先發。本場比賽，從兩隊陣容來看，WBG就比iG要強得多，即便TheShy開季的狀態依舊不佳，WBG其他選手的表現仍優於iG目前的陣容。

6/10(五)19:00，趣加鳳凰@EDG戰隊 推薦：讓分「EDG戰隊－1.5(局)」勝

FPX上個賽季例行賽以8勝8敗的戰績(排名第10)晉級季後賽，可惜在第1輪比賽便以1：3敗給EDG；新賽季FPX韓籍中路選手Gori轉會至PSG塔龍(PCS賽區)，不過對整體戰力影響不大。另一方面，2020世界大賽冠軍的EDG，上個賽季例行賽僅以10勝6敗的成績(排名第7)晉級季後賽，並在第2輪的比賽以1：3敗給WBG，無緣春季賽冠軍；新賽季隨著台灣選手JunJia回鍋擔任打野，相信將能提升EDG戰力，幫助隊伍再創高峰。本場比賽，從兩隊上個賽季的交手紀錄來看，EDG兩次交手都能拿下FPX，在FPX陣容變化不大的前提下，看好EDG能繼續拿下勝利。