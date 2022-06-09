和泰集團和潤企業(6592)公告自結5月合併營收17.86億元，年增20.24%、月增1.10%，今年以來四度站上17億元大關，並改寫歷史第三高，其中年增率連續18個月超過10%以上，累計今年前五個月合併營收達87.38億元，年增24.35%，在汽機車銷售下滑、通貨膨脹高漲的逆風下，營運衝出單月營收、累計營收同期最佳。

5月合併營收成長主要原因是保有客戶持續增加帶動營業收入增加。在營收項目貢獻度則分別以利息收入60%、營業租賃收入16%、融資租賃收入12%為最高。展望6月，在疫情高峰即將反轉之下，個人消費金融、企業金融需求量能有望持續，故分期租賃市場動能是可以期待的。

隨著和潤營運規模的成長，發展低碳營運模式是一項重要且必要的挑戰，為了讓營運成長與環境永續並道而行，和潤從2020年起進行「ISO 14064-1溫室氣體盤查」，並連續2年通過驗證，也積極對內外推行無紙化應用，2021年一年節省約565萬張用紙量，等同於減少約4萬2940kg碳排放量之成效。另為進一步達成2050年淨零碳排願景，於今年更成立子公司「和潤電能」專責集團內、外綠能業務，截至目前全台太陽能光電案場已達47場，也為這塊土地淨零碳排作出努力、貢獻。