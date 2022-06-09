連鎖餐飲集團六角(2732)今（9）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利2.3元。會中亦完成4席董事、3席獨董全面改選，會後董事會全體董事一致通過推選王耀輝續任董事長。

展望2022年，六角「Chatime日出茶太」續朝全年總店數達1500家的目標邁進，預期營運已在首季落底，第二季表現將優於首季。隨著全球防疫措施採取「與病毒共存」模式，各國放寬邊境管制將帶動觀光產業復甦，預期全年營運表現可望維持穩健向上趨勢。

六角2021年合併營收41.8億元，年增0.23％、創歷史次高。雖然毛利率41.02％、營益率4.62％雙創新低，但歸屬母公司稅後淨利1.35億元、年增8.03％，重返成長軌道。受股本膨脹影響，每股盈餘（EPS）3.08元持平前年。

六角表示，歷經2年的疫情衝擊，「Chatime日出茶太」營運自2020年第二季擺脫谷底逐步回溫，連2年門市淨增逾1成。受惠整體營業費用控管得宜，使去年歸屬母公司稅後淨利重返成長軌道，今年營運恢復成長正軌趨勢明確。

六角2022年首季「Chatime日出茶太」全球門市淨增40店，配合澳洲子公司Chatime Group同店銷售表現優異，歸屬母公司稅後淨利0.38億元，雖季減47.66％、但年增達52.02％，為僅次於2019年的同期次高，每股盈餘0.85元。

隨著時序邁入茶飲產業旺季，熱夏氣候帶動「Chatime日出茶太」馬來西亞展店勢如破竹，本月將完成百店里程碑、成為第5個突破百店的國家。在澳洲、歐美與馬國規模突破百店挹注下，第二季展店將新增逾60家，打破過往首季及第四季為展店旺季慣性。

展望後市，在「Chatime日出茶太」全球大規模展店，澳洲子公司Chatime Group同店銷售持續增長、經營餐食的王座國際台灣多數門市已完成折舊攤提，天恩粉圓外銷業績穩健成長挹注，中國大陸的杭州瑞里則進行費用管控，集團營運可望倒吃甘蔗。